網路泡沫再現？企業獲利放緩　科技股反彈令人不安

▲伯恩斯坦表示，太多科技股投資人者正處於危險地帶，這有可能將成為另一個網路泡沫。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

1990年代中期的網路泡沫（dot-com bubble）曾重創美國經濟，多年過去，泡沫恐怕又要捲土重來。紐約投資顧問公司Richard Bernstein Advisors執行長伯恩斯坦（Richard Bernstein）表示，太多科技股投資人者正處於危險地帶，這有可能將成為另一個網路泡沫。

伯恩斯坦警告，目前投資人的情緒過於高漲，已偏離了基本面。他周三（13）在CNBC節目Trading Nation上表示，我們正處於科技週期的一個階段，投資者開始成為純粹的動能投資者，「人們認為科技不再具有週期性、新的或不同的。這聽起來有點像2003年3月（網際網路泡沫）。」

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網路泡沫的消亡始於2003年3月11日，終於2002年10月9日，當時以科技股為重的那斯達克指數下滑了近80%。

長期看多蘋果的伯恩斯坦並不擔心失控的估值慧導致科技股再次出現劇烈崩盤，相反的，他擔心在企業獲利放緩襲捲華爾街之際，投資者單靠缺陷的思維方式，將自己置於失敗的境地。「隨著今年企業獲利放緩，科技股首當其衝，通常是表現最差的板塊之一。」

伯恩斯坦正積極應對全球經濟放緩，今年1月初他已將在科技領域的投資削減了一半以上。部分市場人士表示質疑，畢竟今年以來那斯達克指數漲幅已超過15%，但他仍堅持自己的策略。「每當獲利趨緩時，投資組合中最重要的就是品質和穩定性。」