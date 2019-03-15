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股期雙市喊衝！台股點火飛越前高　台指期也帶量攻上10414點

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股期現貨今天反彈上攻，雙雙突破10400點關卡，其中台指期終場上漲77點，收在10414點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國股市漲少跌多，亞股則各自表態，台股期現貨今（15）日帶量上攻，雙雙突破10400點關卡，台股終場上揚90.59點，收在10439.24點，成交量1529.96億元，台指期漲勢也不遑多讓，尾盤上漲77點，以10414點作收，成交量10萬5842口。

股期雙市周五漲勢再起，台股今天開盤上漲26.01點，指數一路開高走高，在量能同步回溫下，盤中成功跨過前波高點，蓄勢挑戰年線關卡，最後一盤爆出358億元大量，終場上漲90.59點，以10439.24點作收，漲幅0.88%，成交量1529.96億元。

請繼續往下閱讀...

台指期今天也貼近現貨走勢，指數震盪走高，盤中再度重返10400點關卡，電子期指、金融期指也同步走揚，分別上漲0.69%、0.34%，終場上漲77點，以10414點作收，成交量10萬5842口。

期貨分析師表示，陸股在今天早盤釋出利多消息，帶動亞洲盤向上漲，不過盤中後拉回，台指期也逼近前波高點的壓力區10420點附近，不過漲勢未能繼續往上攻，從選擇權來看，10400、10500點是上檔壓力區較大的所在，加上台指齊下周三結算，10200點以下支撐較為明顯、10400點上檔壓力較重，因此在10200點至10400點之間結算的機率較大。

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關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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