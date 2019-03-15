專利費之爭初步裁決出爐　法院：高通須支付Apple 10億美元退款

▲ 美國加州南區地方法院初步裁定，高通須支付蘋果10億美元欠款。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

美國聯邦法院近期發佈了蘋果與高通的專利費訴訟初步裁決，當中指稱高通積欠了蘋果近10億美元的專利使用費退款，不過由於訴訟當中仍有其他爭議點，因此這項初步裁決將不會使高通乖乖掏錢。

綜合外電報導指出，美國加利福尼亞州南區地方法院法官Gonzalo Curiel在本週四（美國時間14日）初步裁定，全球最大的手機晶片供應商高通有義務向蘋果支付近10億美元的專利費退款。

蘋果與高通的這場戰爭至今已有兩年；蘋果多年來一直使用高通的數據機晶片，以利將iPhone連接到無線數據網絡當中：而過去在消費性電子產業當中，特有專利許可付款與否、方式是兩家公司之間商業合作協議的一部分。一般來說，製造蘋果iPhone的合作夥伴每年將向高通公司支付數十億美元，作為使用高通的iPhone專利技術，這部分是蘋果須為合作供應鏈報銷的費用。

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另外，高通和蘋果先前還簽署了另一項合作協議，根據該協議，如果蘋果同意不向法庭或監管機構提起訴訟，那麽高通得將向蘋果支付iPhone權利金的退款。不過後期高通就不再支付專利金退款，原因在於高通認為蘋果公司試圖鼓吹其他智慧型手機廠商「向監管機關投訴高通」，且又提出虛假具誤導性的聲明。

也因此在兩年前蘋果對高通提起了訴訟，並指稱高通違反雙方合作協議，且沒有收到近10億美元的權利金折扣。