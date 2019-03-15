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林伯豐：台灣應該推動自由經濟特區加速國際化

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▲工商協進會理事長林伯豐拋出台中高雄要試辦自由經濟示範區的想法。（圖／記者馮建棨攝）

▲工商協進會理事長林伯豐拋出台中高雄要試辦自由經濟示範區的想法。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣應該要規劃「自由經濟特區」，加速自由化與國際化，同時修改國內法規，讓台商回台、海外投資都能順利進到台灣。

據了解，2014年國發會及經濟部曾經推動自由經濟示範區（自經區），但是隨當年政經環境及後續政黨輪替，相關計畫就胎死腹中。近期高雄市長韓國瑜拋出示範區想法，再度炒熱台灣重啟自經區的規劃。

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工商協進會理事長今天（15日）在新春活動上表示，目前政府正在大力推動台商回台投資，並且積極改善投資環境來吸引國內外的投資，工商協進會認為，應該要規劃「自由經濟特區」來加速自由化與全面國際化。

林伯豐說，新加坡與香港已經是全面的自由化，中國大陸、日本及韓國也都設有部分區域的示範區，如果台灣想要擴大參與國際經貿活動，就必須加入CPTPP及RCEP等高度自由化的區域經貿協定，但是這樣相當困難，因此設立自經區是另一種捷徑。

至於哪邊可以設立，林伯豐認為，應該要從具有海港、機場且有腹地寬廣的區域開始試辦，並且配合法規鬆綁，中彰投擁有台中港跟台中機場，且台中彰化南投的產業供應相當充足；高屏地區有高雄港及小港機場的優勢，若是結合高雄屏東在地生產動能，也會是個適合發展區域。

▼工商協進會理事長林伯豐拋出台中高雄要試辦自由經濟示範區的想法。（圖／資料照）

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關鍵字：自由經濟示範區,自經區,經濟部,工商協進會,林伯豐

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