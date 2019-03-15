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5G、高殖利率題材點火！台股爆量收盤大漲90.59點離10,500大關僅差一步

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

川習會延後至4月，讓美股走勢漲跌互見，台股今（15）日卻在電動車、5G概念股和被動元件族群助攻下，指數緩步上漲，開高走高，盤中大漲逾80點，站上10,400點整數關卡。終場集中市場加權指數大漲90.59點，收10,439.24點，漲幅0.88%，雖無力攻上10,500大關，但成交量衝到今年以來最高新台幣1,530億元，周線上漲197點。

蘋概三雄股王大立光（3008）開盤後震盪拉回，終場大跌3.03%、報4640元；台積電（2330） 持穩上漲1.92%、報239元；鴻海（2317）則多在平盤附近震盪，收跌0.7%、報70.6元。

今日盤面又輪到5G概念股發威，穩懋（3105）、全新（2455）攻上漲停192.5元、80.10元，宏捷科（8086）漲幅也超過2%、來到47.5元。而今日高股利、年報績優等題材股點火，被動元件兩大指標國巨（2327）擬配息45元，殖利率約13%，奇力新（2456）則是去年每股賺11.85元，每股擬配息8元，今股價雙雙大漲逾1.92%、2.41%。

請繼續往下閱讀...

其他高殖利率題材股還有神盾（6462）去年每股賺9.62元，擬配息8.1元，今大漲逾2.76%，事欣科（4916）也在財報、股利雙利多催化下，創波段新高，收漲5.13%、報36.90。

國泰證期投資顧問處副總錢冠州表示，台股今日受到亞股上漲、高股利、年報績優等題材股激勵助攻，指數開高走高；而盤面類股輪動迅速，且作帳行情啟動，投信等資金往基期相對較低的個股，像是5G題材個股仍有表現的空間。他表示，接下來台股預估為緩漲趨勢，10,500點為上檔壓力，惟台股短線上攻不易。

另外，美中貿易協商近來陸續傳出好消息，川習會即使延後至4月預計也不會有太大的意外發生，加上川普為選舉考量，應該還是會與習近平達成協議；整體而言，錢冠州認為股市氣氛偏多，類股輪動快速，台股會延續高檔整理格局。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,5G,高殖利率股

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