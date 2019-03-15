美聯準會下周利率決策登場　市場聚焦升息議題



▲美國聯準會下周利率決策會議登場。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

三月國際政經大事相繼登場，儘管投資氣氛回溫，仍可能左右資金偏好，這些國際大事，恐為市場添波動，進而造成股匯債市輪動機率增溫；而下周最重要的就是美國聯準會即將登場的利率決策會議，市場都在猜測此次會不會緩升息，以及台灣央行此次考量與做法。



摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，眼見國際政經大事於三月份相繼登場，包括大陸兩會、美中貿易談判、英國脫歐和美國升息等，都可能出現關鍵性發展，造成市場震盪。她認為，下周美國聯準會將召開三月利率決策會議，預期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預計在政策利率方面採取更謹慎的立場，但也尚未排除於今年再度升息的可能性，此外聯準會何時將表明停止縮減資產負債表也是未知數。



▲央行總裁楊金龍於月初立院報告中暗指，此次理監事會議升息的機率不高。（圖／記者劉姵呈攝）

而國泰證期投資顧問處副總錢冠州表示，下周的利率決策會議預期將告一段落，美國聯準會不升息的機率較高，而綜觀所有經濟數據考量，台灣央行也不敢貿然升降息，預期下周理監事會議結果可能「連11凍」，若儒市場預測，股匯市也不會有太大的波動。

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台經院景氣預測中心主任孫明德也表示，去年第四季經濟成長率下滑明顯，由上半年超過3%，降到第四季不到2%。而台灣的出口轉差，今年上半年雙位數不再成長，第四季出口零成長，物價也軟趴趴，12月甚至出現消費者物價指數（CPI）不漲反跌的情況等，這些因素都會成為讓央行利率維持不動可能性大幅增加。