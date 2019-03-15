其祥星馬新廠產能全開　今年可望重返獲利軌道

▲其祥董事長王其祥（右）與總經理王建山（左）表示，其祥新廠進入量產階段，2019年力拼重返獲利軌道。（圖／其祥－KY提供）

記者林淑慧／台北報導

新加坡雞肉大廠其祥今（15）日表示，今年星馬兩大新廠量產，包括肉雞新農場及肉品加工處理廠產線與育成率調校，預計第二季起產能效益即可顯現，可望支應旺季需求，挹注公司重返獲利軌道。

其祥表示，南馬新肉雞農場目前全場分批養殖幾近滿載，年化產能可達360萬隻肉雞，預計第二季產能效益即可顯現，將可支應今年的旺季需求。

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第四季向來是傳統旺季，星馬地區餐飲消費需求明顯提高，白肉雞價格亦止跌逐步回升，其祥的南馬新農場與新加坡分切廠也將陸續加入貢獻行列，公司營運可望重啟成長動能。

其祥主管指出，新肉雞農場的出口許可已由馬國政府審批，正式公文核發後即可向新加坡農糧局（AVA）提出申請進口執照，未來可將馬國所飼養的肉雞出口至星國新加工廠進行分切加工與販售，將可有效提升獲利能力，增添今年的成長動能。

依據財報，其祥2018全年合併營收28.35億元，稅後淨損為1.49億元，每股稅後淨損為4.05元。公司指出，目前產品銷售組合占比分別為：活雞批售56％、生鮮雞36％、雛雞1％、其他6％。