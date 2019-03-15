A股牛市來了嗎？分析師一次告訴你今年勝率最大的投資



▲分析師預測，2019年將是A股牛市起點。（示意圖／中新社）

記者劉姵呈／綜合報導

儘管陸股今年迎來新氣象，但大陸經濟下修、加上中美貿易戰對大陸股市的影響，讓許多投資人仍處於觀望的態度。而方正富邦基金管理公司總經理、知名的分析師符建指出，2019年將是A股新一輪牛市的起點，除了大陸政府釋出政策紅利，另外多家機構都預測大陸經濟成長潛力很大，且中美貿易戰不會惡化，影響程度很有限。

符健分析，其實從人民幣的匯率就可先看出端倪，去年貶值在7字頭關卡掙扎，但今年的1月9日中美雙方取得進展後，人民幣開始升值，也可以看出中美貿易戰實際影響程度有限。

而過去10年對美貿易額及對美貿易差額占中國大陸GDP比重不斷下行，而美國總統川普連任選舉即將啟動，民主黨控制眾院的問題也將可望轉移其注意力，就連IMF經濟資料也暗示貿易戰達成協議的機率將逐步提升。

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▲方正富邦基金管理公司總經理符建提出他對A股的觀察。（圖／記者劉姵呈攝）

另外，市場對大陸經濟下修處於觀望，很多人都在問會不會影響股市？符建也分析，中國大陸長期經濟增長潛力依然很大，仍是主要經濟體中增速最快的之一。根據方正富邦權益投資部的統計，目前市場對中國大陸2019年的GDP一致預期Q1至Q2惡化，但Q3至Q4會有改善趨於穩定。

且他表示，A股估值已至近15年的底部，本益比為史上第三低，接近金融危機最低點，股價淨值比也已進入歷史低位；而2019年勝率最大的就屬中小型A股，中証小盤500指數可說是中小股中具代表性的指數。

除了大陸的政策紅利外，另外MSCI、多家指數公司納入A股也將帶來大量資金，預估在2019年底前，MSCI將納入包含168檔中型股票與27檔創業板股票，對中國大陸中小型股之行情形成利多。MSCI也預估，在2019年底前，大陸中型股與創業板股佔MSCI全部納入A股之權重，將從0%增加至18%，預估流入資金約達740億人民幣。

且根據WIND資料統計，過去每次A股落底之後，都能創造翻倍甚至數倍的漲幅回報，如2013年6月25日上証綜合指數落底後，歷時兩年之最高漲幅達180%。綜合來說，以上分析都再再顯示出中國大陸股市的上漲潛力，以及A股牛市來臨，中小股將接棒成為主力。