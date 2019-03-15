外資投資比例逾4成！集保建中英文版IR平台　協助股東行使電子投票權利　



▲集保結算所於今（15）日舉辦投資人關係整合平台啟動儀式。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

投資人權益保護，是全球資本市場的重要議題，且外資投資台灣證券市場比例超過4成，各專業機構投資人於資本市場扮演的角色日漸重要。集保結算所於「股票e票通」內建置中英文版「投資人關係（IR）整合平台」，今（15）日集保董事長林修銘表示，過去數年以來，集保發展多項服務延伸電子投票生態系，也進一步延伸至投資人關係服務；經過10年努力耕耘，終於在2018年達成上市櫃公司全面電子投票成果。未來將以3發展主軸配合公司治理藍圖規畫，以平台經濟發展電子投票生態系，協助資本市場發展與提升。

今日集保舉行「投資人關係整合平台啟動儀式暨ESG論壇」，除吸引近200位上市櫃公司代表參加外，更吸引國內四大基金、保險公司、國內外投信公司等主要機構投資人共襄盛舉，金管會主委顧立雄也親赴現場致詞。

顧立雄說，中英文版公司投資人關係整合平台，提供公司治理新聞、投資人服務資訊等資訊，希望透過此平台，提供投資人及發行公司雙向溝通管道，來達成便利股東行使股東權利，督促企業落實公司治理的策略目標。

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為創造國際化的投資環境，顧立雄表示，新版公司治理藍圖規劃要求外資持股比率達30%以上或資本額達100億元以上的上市櫃公司應自今年公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」，讓國際投資人更瞭解公司狀況。

此外，企業社會責任資訊的揭露也相當重要，截至去年12月底，上市櫃公司已申報前年度企業社會責任報告書之家數已有448家，顯示企業投入及重視社會責任的履行。

展望未來，林修銘也表示，集保將持續在電子投票服務的基礎上推出更多創新服務，完善電子投票生態系，同時擴大與更多國際頂尖研究機構與服務業者進行合作，協助創造企業價值、強化我國公司治理，達成與國際接軌目標。