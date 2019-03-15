選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

▲鄭世維、連勝文。（圖／翻攝自連勝文臉書）



政治中心／綜合報導

新北三重立委補選倒數最後一天，國民黨候選人鄭世維15日早上邀請中央委員連勝文一同掃街拜票，今晚選前之夜也請來黨主席吳敦義、前總統馬英九等黨內大咖助陣，並規劃60個免費攤販區，卻被爆出主辦單位向攤販收取租金，遭批選舉歛財。對此，鄭世維15日澄清，「沒有收任何一毛錢，連清潔費都不收」。

鄭世維將於今晚6點在新北市三重區三陽路舉辦造勢晚會，國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前總統馬英九等黨內大咖將先後為鄭世維拉選票，並請來有「神力女超人」之稱的立委許淑華主持，韓國瑜的妻子李佳芬也將到場代夫輔選。

鄭世維的選前之夜將比照高雄的選舉造勢活動，現場可容納上萬人，並安排60個民主免費攤販區，讓攤販們也能發大財，不過，近日卻傳出主辦單位向攤販收取租金，販賣食物的攤位收2300元、非賣吃的收1700元，總計限100攤，遭批選舉歛財。民進黨候選人余天對此表示，「怎麼會這樣子」，他當立委的時候，每半年就辦一次晚會，也很多攤商來，都沒有去收費，只要不違法，擺在哪都可以。

對此，鄭世維今與連勝文、立法委員李彥秀至三重掃街拜票時回應，競選總部開會決定不收錢，「連清潔費都不收」，只要求攤商清理垃圾，強調「沒有收一毛錢」，也不知道是誰收的，會去查證了解，但希望一切以和為貴，讓晚會順利圓滿。