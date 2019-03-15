香港AEON百貨超市來台採購　一口氣與多家台廠面談簽約

▲香港AEON永旺買主來台，在台中金典酒店辦理採購政策說明會及商談會。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

重量級採購商永旺（香港）百貨有限公司來臺採購。香港永旺AEON負責乾貨、生鮮、凍貨的採購決策人員，在台進行一連串的採購任務，其中最後一場14日在台中金典酒店舉行，現場的採購政策說明會及商談會邀請14家業者一對一商談，另外也有50家食品業者進行簡短交流及名片交換。

貿協表示，百大青農清水區農會的胡先生所生產的黑紫甜糯玉米，包裝精緻，口感甜潤，至今尚未出口。年初參加貿協年貨大街農會區展出大獲好評，此次應外貿協會邀請與香港永旺的買主商談，成果令人意外。AEON 香港永旺超市的生鮮採購負責人蘇先生對於該農場的紫色玉米感到十分驚豔，百大青年所種植的產品吸睛，未來貿協也將逐步協助胡先生，將其精心種植的黑紫甜糯玉米賣到香港市場。

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貿協說，以呷七碗知名的嘉義食品公司，在貿協的推波助力下，香港永旺超市認為櫻花蝦竹筒飯、滷雞腿在香港極具推廣潛力。此外，對於符合香港健康無糖有機意識的臺灣白木耳、黑木耳健康飲品，香港永旺超市也表達高度興趣。

在主要進口品項的乾貨方面，三叔公的鳳梨酥及零食小吃脫穎而出，全久榮的沖泡飲品也廣受香港永旺超市採購單位的青睞。除此之外，臺灣的滴雞精粉、拌麵、滷包、爆米花系列也列入買主此次的採購清單。

貿協補充，依據《財富》全球500強，永旺集團（AEON Group）是日本最大，也是世界第十大零售集團。於中國大陸、香港、馬來西亞、越南、柬埔寨等地與擁有姊妹公司，在中國大陸和香港則以「AEON永旺」名稱營運。日系食品超市集團永旺（香港）百貨有限公司(AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD.)三月來台，乃外貿協會1月 11日首次在香港舉辦「春節臺灣水果嘉年華」記者會，獲得香港各界熱烈廻響後，乘勝追擊的成果。後續4月份亦將邀請日本AEON海外部長來臺採購，將再為臺灣農產品及加工食品業者帶來新商機。

▼香港AEON永旺買主來台，在台中金典酒店辦理採購政策說明會及商談會。（圖／貿協提供）