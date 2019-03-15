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科技廠祭高薪搶人才　華為平均年薪直飆505萬、騰訊免利貸款幫買房

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▲▼華為。（圖／路透）

▲ 華為員工平均年薪高達505萬元台幣全靠分紅與年終。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

春節過後進入了跳槽、招聘的高峰期，各大公司無不使出渾身解數延攬人才，但其中呼聲最高的還是互聯網公司不惜開出「年薪110萬」（人民幣，下同）的高薪徵才消息最引人注目。

華為員工平均年薪高達505萬元　全靠年終與分紅

請繼續往下閱讀...

根據陸媒《賢集網》報導，與許多互聯網公司相較，華為的基本工資不算高，本科生起薪約1.2萬元（約55,147元新台幣），碩士研究生約1.4~1.6萬元（約6.4~7.3萬元新台幣）。通常華為每年都會給員工漲工資，基本工資平均漲幅在20%左右。

華為的工資結構主要是「基本工資+年終獎金+分紅」，並按照按級別來算薪酬，從13級到22級，每一級又分ABC三個小等級；18級以下佔比最多，18以上需要重新考評、答辯。

雖然華為的月薪不具競爭力，但有員工笑稱：「對於華為的員工來說月薪只是零花錢，年終才是重頭戲。」華為的年終獎按照考評ABC計算，考評越高，年終獎越多，得C的很可能被淘汰。其與公司整體利潤、部門總營收和利潤高度正相關，每個人的年終也會因考評不同而有差別。

此外，從2001年7月開始，華為公司股東大會通過了股票期權計劃，推出《華為技術有限公司虛擬股票期權計劃暫行管理辦法》，通過虛擬股權方式對員工進行激勵。這種虛擬受限股與普通意義的股票不同，需要員工持現金購買，不享受所有權、表決權，也不能轉讓和出售，且這種股票不必經過證券行業監督管理部門的審批程序，但可以享受分紅與收益。

據路透社報導，近日也到了華為一年一度的「分紅季」，華為計劃在今年提高員工內部股票股息，增幅為3%，總價值為數十億美元；2017年，華為向員工發放的股息紅利便高達168億元（約772億元新台幣），占公司淨利潤的35 %，今年分紅則再創新高。

春節前，任正非發表總裁郵件稱「2018年華為員工平均年薪達110萬元（約505萬元新台幣）」，這很大一部分都來自於年終獎金與分紅。

▲▼騰訊 。（圖／路透社）

▲ 騰訊公司的員工福利多。（圖／路透社）

騰訊員工福利超好　50萬免利息貸款幫置產

騰訊員工薪資也都是按照等級劃分，騰訊總共分為4級，其中每級又細分為三小級。員工薪資區間集中在中段，尤其以T2.3和T3.1最多。騰訊年標準薪資是14個月，但是通常能拿到16~20個月，評級在中上以上的員工還可以持有股票。

騰訊的福利待遇是出了名的好。居住、交通、假日活動等涉及到員工生活的方方面面。騰訊員工表示，騰訊是世界上除了公交（大眾運輸）運營集團以外「最大的公交公司」。騰訊在深圳設有370條班車線路、1000多個站點，每天接送約1.3萬人次上下班。為了幫基層員工盡快擁有住房，騰訊還制定有安居計劃，入職三年以上符合條件的員工，公司提供50萬（約229萬元新台幣）免息貸款給員工用於首次置產。

小米股權激勵制　成就百位億萬富翁

小米近兩年招聘量較大，尤其在AI相關部門的招聘需求不斷上漲。薪資給付也是採用股權激勵機制。小米14513名員工中已經有5500多人選擇持股方式，佔比高達38%。甚至有傳言說「小米前100號員工未來都可能成為億萬富翁，前1000號員工可能成為千萬富翁。」不過小米也曾在公轉書中透露，前5位高管2017年總薪酬為1.96億元（約9億元新台幣），人均年薪高達4000萬元（約1.8億元新台幣）。

此外，在1月11日備受矚目的小米2019年年會上，雷軍共送出價值900萬元（約4137萬元新台幣）的獎品，除了常見的小米手機、掃地機器人等產品外，還包括了21輛價值16.6萬元（約76萬元新台幣）的小鵬汽車。

▼ 小米公司前五位高管人均年薪高達1.8億元新台幣。（圖／CFP）

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

物聯網、5G缺人才　薪酬水漲船高

近年來，大陸物聯網行業也在節節高升，除中國移動、中國電信和中國聯通三大運營商之外，互聯網巨頭阿里巴巴、騰訊、百度、小米和華為等企業也都在緊鑼密鼓佈局物聯網產業鏈。政府還提出一系列的行業發展政策，以實現物聯網在經濟社會各領域的廣泛應用。大陸前瞻產業研究院預計，物聯網市場規模到到2022年將接近7.2兆元（約33兆元新台幣）。

同時，物聯網人才的薪資也水漲船高，而「薪酬體系」也是物聯網公司激勵人才的重要誘因之一。物聯網相關的嵌入式工程師人才需求同比增速超過46%，人才短缺程度高於其他技術職位，平均招聘薪酬達到18,132元（約83,355元新台幣）。例如，在重慶中移物聯網有限公司發布的招聘公告中，測試工程師這一崗位年薪高達15~30萬元（約69~138萬元新台幣）

另一方面，隨著5G產業進入成長期，5G相關人才需求也大幅增長，傳輸工程師和無線射頻工程師的需求同比增幅均超過80%。5G軟體工程師、5G系統工程師的需求也較去年同期增長20%~40%不等；5G工程師平均招聘月薪達1.39萬元（約63,900元新台幣），同比增長12.2%。

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關鍵字：互聯網,大陸,中國,科技廠,華為,騰訊,小米

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