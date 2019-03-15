沙國限制原油產量國際油價漲　下週汽油小漲0.3元柴油0.4元

▲國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.2到0.3元之間，柴油則是0.4元。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

受到國際油價上揚，帶動下週國內油價，依照油價公式及亞臨最低價規則來推算，汽油每公升調漲0.2到0.3元、柴油上漲0.4元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.8元，95無鉛汽油28.3元，98無鉛汽油30.3元，超級柴油25.9元。

據了解，沙烏地阿拉伯持續限縮原油產量、委內瑞拉原油出口應電力中斷受阻，迫使國際油價持續上揚，與油價相關的指標原油價格，週五來到每桶66.86美元，比上週的62.19美元上漲1.32美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.907兌一美元，比上週的30.860兌一美元，台幣略微貶值0.047元。

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依照油價公式推估，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1.4元、柴油價格每公升約調漲0.3元，不過受限「亞洲鄰國最低價」限制，推估下週汽油每公升調漲0.3元、柴油每公升調漲0.4元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.8元，95無鉛汽油28.3元，98無鉛汽油30.3元，超級柴油25.9元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.2到0.3元之間，柴油則是0.4元。（圖／取自中油網站）



