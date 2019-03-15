2018年各行各業薪資大公開　這3種工作起薪最低難破3萬天花板

▲調查顯示，2018年度薪資平均水準3萬6571元，相較於2017年的3萬6200元，略為提升1.02%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

你領到了嗎？根據人力銀行統計，2018年就業市場薪資水準微幅提高1.02%，起薪最高的行業是電子科技資訊業、建築不動產業及金融保險業；另從職務來看，起薪最高的是光電IC、電子通訊，新鮮人平均起薪3萬8916元，不過起薪墊底的是美編裝潢、幼教才藝補習、美容餐飲旅遊則難破3萬元的天花板。

根據1111人力銀行「2018年度薪資調查」，去年薪資水準3萬6571元，相較於2017年的3萬6200元，略為提升1.02%，其中起薪最高的產業由「電子科技╱資訊╱軟體╱半導體」奪冠，入行就有3萬5413元，緊追在後的是「建築營造╱不動產相關」產業，起薪落在3萬4807元，至於第3名則「金融投顧╱保險相關」，薪資來到3萬4596元。

請繼續往下閱讀...

▲2018年薪資調查大公開，起薪最低的是「美編設計╱裝潢設計」、「幼教才藝╱補習進修」及「美容美髮╱餐飲旅遊」，難突破3萬元的天花板。（圖／1111人力銀行提供）

進一步觀察職務起薪水準，「光電IC╱電子通訊」新鮮人起薪3萬8916元拔得頭籌，不僅起薪年成長高達8.1%，居20大類職務之冠，堪稱2018年含金量最高的工作，排名第2的是「法務專利╱顧問諮詢」起薪3萬6528元，年成長7.7%；而「學術研究╱教育師資」入行起薪3萬6479元排名第3，年成長4.92%。

不過，起薪墊底的職務是「美編設計╱裝潢設計」、「幼教才藝╱補習進修」及「美容美髮╱餐飲旅遊」，起薪分別為2萬9087、2萬9208元與2萬9941元，平均起薪都在3萬元以下，難突破3萬元的天花板。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，起薪墊底的3種職務在過去薪資調查報告中，已連續4年落在排行榜的末段班，建議除了精進自我職能之外，也可以從考取證照資格、差異化經營客層、集團光環加持來為自己創造高收入。