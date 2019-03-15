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為國內產業注入新科技動能　商總要推區塊鏈工作坊

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▲▼全國商總推區塊鏈工作坊。（圖／商業總會提供）

▲全國商總推區塊鏈工作坊。（圖／商業總會提供）

記者邱倢芯／綜合報導

全國商業總會區塊鏈應用及發展研究所宣布，自2019年3月14日起，T.U.計畫與數位貨幣交易所ACE、國際交易所COBINHOOD、亞洲區塊鏈加速器ABA與底層公鏈DEXON合作推出教育工作坊，協助企業主與產品經理瞭解區塊鏈實際應用場景外，更進一步協助企業落實區塊鏈技術的產品應用，為國內產業導入區塊鏈服務，提升企業商業價值。

「許多企業以為區塊鏈只能發行虛擬貨幣（虛擬通貨）。比特幣知名度帶起了區塊鏈名詞，但國內企業不了解比特幣不等於區塊鏈。」T.U.計畫共同發起人陳昭廷說「部分國內企業甚至以為區塊鏈只能夠募資，沒有其他功能。」

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事實上，商總一直關注區塊鏈產業發展與商業需求，截至2018年末，國內區塊鏈產業相關教育中超過百分之90以虛擬貨幣為主題，僅不到百分之10為實際商業應用教學。商業總會為平衡國內區塊鏈產業發展，遂與ACE、COBINHOOD、ABA與DEXON合作推出教育工作坊，成為第一個推出區塊鏈教育並發出區塊鏈證書的商業組織，協助企業導入新興科技思維，更進一步協助國內落地產品導入區塊鏈應用。

DEXON 共同創辦人暨技術長黃偉寧表示，DEXON從技術上已經成功突破了區塊鏈的瓶頸，下一步就是攜手更多夥伴，一起來發展更多解決實際問題的應用，這與商總致力於協助台灣業者導入區塊鏈技術的理念是不謀而合的。期待 DEXON能夠與商總共同建立一個與業界的溝通橋樑，扮演好市場教育者的角色，鼓勵更多台灣企業透過新興科技推動商務發展和轉型升級。

「T.U.計畫區塊鏈教育工作坊的推動是為了幫助企業快速了解區塊鏈，將自家公司產品結合區塊鏈應用，創造新的商業價值。」T.U.計畫共同發起人劉迪笙強調，落地應用才是企業真正需要的。

據了解，T.U.計畫區塊鏈教育工作坊共分5階段，課程除包含分析區塊鏈技術應用趨勢及發展、新興科技產業企業管理、區塊鏈市場操作與行銷、區塊鏈國際募資外，T.U.計畫區塊鏈教育工作坊更進一步貼近產業，集結區塊鏈產業先進與學員一同實際規劃區塊鏈產品，課程最終階段要求學員提出可實際發展的產品規劃，以1年為期為國內企業實際導入區塊鏈，通過審核後可領取全國商總區塊鏈課程認證證書外，若經全國商總評估產品具備特色及市場，將協助企業對接國際資源，提供國際行銷與募資協助。

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關鍵字：全國商業總會,區塊鏈,ACE,COBINHOOD,ABA,DEXON

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