懼怕川普關稅政策　豐田汽車將加碼投資美國927億元

▲日本汽車大廠豐田汽車（TOYOTA）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據外媒報導，日本汽車大廠豐田汽車（TOYOTA）將加碼在美國投資約30億美元（約新台幣927億元）。

據《彭博》報導，豐田汽車一直對美國川普政府威脅提高汽車和汽車零組件關稅感到擔憂，因此該公司決定將先前川普上任前所決定的美國投資計畫進行加碼，金額約30億美元（約新台幣927億元）。

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在這筆加碼投資宣布後，在2021年前的5年內，豐田在美國的投資金額將提高至130億美元，包括旗下幾間工廠新增的7.5億美元支出，其中最值得注意的是改造一間位在肯塔基州的工廠，用來生產近期相當暢銷的RAV4和LEXUS 油電混合動力版的ES轎車。豐田北美公司執行長Jim Lentz稱，「其他人在縮減規模的時候，我們反而相信美國的實力。但如果我說這與貿易戰無關，那我就是不誠實。」

豐田在川普當選總統後，一直希望能與美國政府保持友好關係，豐田因而在2017年宣布要在美國進行為期5年，價值100億美元的投資計劃。同年8月與馬自達汽車公司（Mazda Motor Corp.）合作，計畫要在阿拉巴馬州一同建造價值16億美元的工廠。Jim Lentz表示，對美國進一步擴大投資的決定，反映了豐田在銷售汽車時建立的信條，以及美國市場對汽車的需求。