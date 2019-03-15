　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

懼怕川普關稅政策　豐田汽車將加碼投資美國927億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

TOYOTA找上SUZUKI策略合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本汽車大廠豐田汽車（TOYOTA）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據外媒報導，日本汽車大廠豐田汽車（TOYOTA）將加碼在美國投資約30億美元（約新台幣927億元）

據《彭博》報導，豐田汽車一直對美國川普政府威脅提高汽車和汽車零組件關稅感到擔憂，因此該公司決定將先前川普上任前所決定的美國投資計畫進行加碼，金額約30億美元（約新台幣927億元）。

請繼續往下閱讀...

在這筆加碼投資宣布後，在2021年前的5年內，豐田在美國的投資金額將提高至130億美元，包括旗下幾間工廠新增的7.5億美元支出，其中最值得注意的是改造一間位在肯塔基州的工廠，用來生產近期相當暢銷的RAV4和LEXUS 油電混合動力版的ES轎車。豐田北美公司執行長Jim Lentz稱，「其他人在縮減規模的時候，我們反而相信美國的實力。但如果我說這與貿易戰無關，那我就是不誠實。

豐田在川普當選總統後，一直希望能與美國政府保持友好關係，豐田因而在2017年宣布要在美國進行為期5年，價值100億美元的投資計劃。同年8月與馬自達汽車公司（Mazda Motor Corp.）合作，計畫要在阿拉巴馬州一同建造價值16億美元的工廠。Jim Lentz表示，對美國進一步擴大投資的決定，反映了豐田在銷售汽車時建立的信條，以及美國市場對汽車的需求。

ET快訊
吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友看到嚇傻
李宗泫全認了「看淫片討女人玩玩」　道完歉卻說：不退演藝圈
ETtoday記者人大閉幕提問　李克強：31條落實後還會有「
紐西蘭基督城槍擊至少9死　槍手闖多座清真寺掃射

關鍵字：美國,川普,汽車,美中貿易戰,中國大陸,豐田,日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

A股牛市來了嗎？分析師一次告訴你今年勝率最大的投資

其祥星馬新廠產能全開　今年可望重返獲利軌道

外資投資比例逾4成！集保建中英文版IR平台　協助股東行使電子投票權利　

科技廠祭高薪搶人才　華為平均年薪直飆505萬、騰訊免利貸款幫買房

2018年各行各業薪資大公開　這3種工作起薪最低難破3萬天花板

香港AEON百貨超市來台採購　一口氣與多家台廠面談簽約

沙國限制原油產量國際油價漲　下週汽油小漲0.3元柴油0.4元

為國內產業注入新科技動能　商總要推區塊鏈工作坊

懼怕川普關稅政策　豐田汽車將加碼投資美國927億元

月賺10萬！菜鳥工程師自創短線操作術　讓他30萬滾出500萬

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

A股牛市來了嗎？分析師一次告訴你今年勝率最大的投資

其祥星馬新廠產能全開　今年可望重返獲利軌道

外資投資比例逾4成！集保建中英文版IR平台　協助股東行使電子投票權利　

科技廠祭高薪搶人才　華為平均年薪直飆505萬、騰訊免利貸款幫買房

2018年各行各業薪資大公開　這3種工作起薪最低難破3萬天花板

香港AEON百貨超市來台採購　一口氣與多家台廠面談簽約

沙國限制原油產量國際油價漲　下週汽油小漲0.3元柴油0.4元

為國內產業注入新科技動能　商總要推區塊鏈工作坊

懼怕川普關稅政策　豐田汽車將加碼投資美國927億元

月賺10萬！菜鳥工程師自創短線操作術　讓他30萬滾出500萬

趙哥遲到先跪了！何妤玟晚6小時「抱假嬰兒」現身⋯理由全場笑翻

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

史上大1.5噸毒品被查獲　檢警海關「等嘸人」北上台中逮人

「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑噴：屠龍勇士？

北一女正妹帶路、蔡英文獻聲　2019「城南有意思」形象影片曝光

錢關難過想共赴黃泉夫死妻活　妻遭「加工自殺」起訴

郭碧婷爆「熱戀龍五帥兒」好事近！　小倆口現身飯店見父母

更新／台鐵南北都出包！中洲站電車線掉落　大湖＝保安單線行車

慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

財經熱門新聞

民視變天？董事長郭倍宏3分鐘撤..

年終獎金入手　1月平均總薪資衝..

菜鳥工程師自創短線操作術月賺1..

謝金河8張預言　高雄能成科技之..

首報族注意！稅額試算截止日到

中菲行承攬美中直升機空運　急案..

台灣人愛喝飲料　10年增萬家店

公布了　發票六獎增2組

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

郵局不能領200元了！中獎發票..

車王電子回台投資　總投資近40..

首破勞基法限制　擬開放銀髮族簽..

雷根經濟學之父示警　美股將暴跌..

更多熱門

相關新聞

福斯集團公布未來新車發售計畫

雖說近幾年來與TOYOTA的全球銷售仍有一定優勢，但為了確保自身銷售龍頭地位，福斯集團也在日前的年度媒體會報當中，公布未來新車發售計畫

一早搭台鐵！日本客猛拍「誤點76分鐘」奇觀

估下週汽油小漲0.3元柴油0.4元

TOYOTA ALTIS售價流出入門漲5萬

參議院通過　阻擋川普緊急狀態令

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

貝克漢被惡整變臉！中斷錄影「真實反應」被推爆

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

釣蝦拉到3公斤「海中鑽石」！他秒賺3萬爽翻

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面