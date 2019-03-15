影／烘焙展來了！南僑打造「漢餅群英會」　搶攻600億烘焙產值

▲南僑董事長陳飛龍以前瞻眼光，研發出針對漢餅產業所需的原物料，希望能帶著台灣傳統糕餅業一起升級轉型。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

台北國際烘焙展今（15）日登場，食品大廠南僑主打「新漢餅潮」，今年首度以「漢餅群英會」為題，邀請全台20位老中青漢餅師傅現場展演，打造有如博物館般的展覽，要讓新漢餅潮蔚為風潮，攜手全台業者搶攻600億元的烘焙產值。

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2019台北國際烘焙暨設備展今天在南港展覽館正式開幕，台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，若以各類別攤位數來看，烘焙原物料、烘焙設備的攤位佔比最多，攤位數也是逐年成長；其中，南僑今年共有105個攤位，為本次展場最大面積的業者。

▲台北國際烘焙展今天登場，台北市長柯文哲12日出席展前記者會，期許漢餅能成為台北市最佳觀光伴手禮。（圖／台北市糕餅公會提供）

南僑董事長陳飛龍拚事業，著重差異化策略，要做「別人不敢挑戰的事業」，他常常是身先士卒，帶領同仁另闢藍海商機；其中，針對烘焙市場中傳統的漢餅市場，更以前瞻眼光，研發出針對漢餅產業所需的原物料，希望能帶著台灣傳統糕餅業一起升級轉型。

針對傳統漢餅糕點，南僑首開國內市場先例，開發新漢餅專用油與新漢餅專用粉，讓麵粉與烘焙油脂，能在傳統漢餅上有更好的發揮空間，藉著原物料規模化、標準化、精緻化生產後，可望帶動整體傳統糕點產業升級。

2019台北國際烘焙暨設備展本屆展出規模更勝以往，為期四天的展會，共有417個廠商參展、共1800個攤位，均創下歷史新高。此外，共有13個國際廠商參展、27個攤位，也是歷屆最多。