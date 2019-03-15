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月賺10萬！菜鳥工程師自創短線操作術　讓他30萬滾出500萬

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▲陽光男孩蔡司當了幾年工程師，卻是錢少事多，讓他夢想破碎。

圖文／鏡週刊

蔡司學生時期夢想當個工程師，進入職場後卻發現這個24小時待命的工作，薪水少得可憐。夢想破碎後，他決心靠股票賺錢，卻因錯買宏達電慘賠百萬元，不服輸的性格驅使下，不眠不休鑽研各種投資策略，最終找到適合自己的短波段操作術。如今，他告別隨call隨到的工程師生活，靠投資月入10萬元，愜意過日子。

「最近才去東京巨蛋看棒球，還跟老婆訂下目標，日本有6顆巨蛋，每年都要去1顆。」「我擅長格鬥遊戲，其他類型就一般般。」全身散發陽光大男孩氣息的蔡司，受訪時大聊自己的興趣，他說，投資跟運動或玩遊戲一樣，有人喜歡當沖，有人喜歡抱股10年不賣，「怎麼做都好，重點是認清自己的能力。」

短波操作　自訂3步驟

蔡司講話有個特色，節奏比一般人慢，就像把音樂撥放速度調降成0.8倍，他笑說：「可能是自己當了好幾年的工程師。」他的工程師性格也在投資上展露無疑，「每個月達到設定的獲利目標就收手。」進一步問獲利目標是多少？他靦腆地說：「10萬元。這是我以前當菜鳥工程師薪水的好幾倍。」

請繼續往下閱讀...

靠著規律操作，闖蕩股海8年，蔡司從不到30萬元的本金，滾到現在超過500萬元的獲利，3年前他正式離開工程師崗位，轉為全職投資人，如今有上萬名粉絲每天等著他分享看盤觀點。學員彭先生描述，蔡司是一個平易近人的年輕人，不論是上課還是私下聊天都像朋友，「最欣賞他股票操作機械化，每一個買賣動作，都一定有原因。」

擅於短波段操作的蔡司表示，短線操作更重視紀律，他透露，自己過去會做當沖、也會長期抱股，有時獲利甚至比短波段還多，不過，這種方式讓他處在一個緊張狀態，「做股票要找到自己舒服的策略，一來享受投資過程，二來也才能穩定獲利。」因此，蔡司為自己訂做一套策略，持股期間僅1週至1個月不等，而這套策略讓他每次出手都有9％至13％的獲利。以下為他的操作3步驟。

蔡司認為，投資股票，賠錢是必然的過程，重點是要弄清楚賠錢的原因。

步驟 1　篩選外資投信同步買超股

每天收盤，蔡司會花10分鐘時間，篩選出外資與投信同步買超的個股，「有別於自營商經常做當沖或避險，外資與投信比較屬於波段操作。」不過，也不是所有買超的股票，都會納入觀察名單，蔡司還會加幾道關鍵濾網。

「外資至少要買超40張以上，投信20張以上，才是真買超。」另外，他只瞄準股本低於60億元的中小型股票，理由在於體質輕，主力想拉就飆得快，最後成交量不能低，他認為，股票10天的平均成交量至少要有300張，「不然會有流動性問題。」

外資、投信以波段操作為主，籌碼相對穩定。（安聯投信提供）

步驟2　帶量紅K突破盤整區進場

找出法人同步買超的特定條件股票後，接著看有無突破訊號。蔡司認為，股價只要漲過10天的盤整區間，短線就有發動可能，當然，盤整區間愈久，上漲力道愈大。另外，他還強調，突破盤整區間的那根紅K一定要帶量，成交量需千張以上。

依照上述條件選出的股票，以目前大盤行情來說，每天盤後大概可篩出10多檔。「基本上，我在下午1點過後，就開始注意有沒有符合條件的標的，若有，收盤前便會買進，如果是盤後才發現到，隔天開盤買進。」

步驟3　設定停損停利點

「我一定會算好這筆交易的最大損失，再決定是否進場，這個操作順序相當重要。」蔡司習慣以帶量突破的長紅K最低點為停損價格，同時，紅K最低點的停損價格，與進場買進價，二者幅度差若超過2％，他寧可選擇不進場，或靜待股價拉回再買。

舉例來說，甲股票出現帶量紅K，漲到100元，不過，該根紅K的低點為95元，此時若在100元買進，停損幅度為5％（95元），若想將損失控制在2％以內，應等股價拉回至97元左右再買進。

至於何時停利出場？蔡司認為，停利是門藝術，方式百百種，有人達到絕對報酬目標就出場，有人看技術線圖來移動停利，而他則是綜合使用。「我買股票不會只買一張，一定買雙數張，將停利部位分成2批。第1批只要獲利達4％就出場，第2批股票用移動停利，股票在上漲的過程中，若出現新的紅K，則用新紅K的低點，當作新的出場點即可。」

他笑說，會這樣做是為了控制人性的貪婪，「人都想趕快把帳面獲利放口袋，深怕明天就不見了。」因此，先將第1批的4％獲利放口袋，讓心情穩定，此時，就能放心讓第2批股票的獲利無限奔馳。

曾經夢想當工程師的蔡司，發現工作內容跟想像的完全不一樣。

慘賠教訓　下苦工研究

蔡司提到，學生時期的夢想就是當個工程師，努力朝夢想前進的他，退伍後進入被動元件大廠國巨工作，但因職務關係，凌晨常被叫醒回公司處理事情。「每次騎車去公司的路上，看著昏暗路燈，吹著刺骨寒風，都讓我思考這是我要的生活嗎？」因為從小看著媽媽進出股市，他念頭一轉，決心往投資市場前進。

10年前宏達電手機相當熱門，蔡司因為這個理由買進股票，不料慘賠收場。

「我第一檔股票買的是自家公司—國巨，當時才8元，後來10元賣掉。」進場就嘗甜頭的蔡司，開始拚命交易，把存款、紅包跟薪水全部投入，不料卻是悲劇的開始，「當時我只是薪水3萬6,000元的菜鳥工程師，看到最熱門的高價股宏達電，一天漲幅就是我2個月薪水，當下決定靠它發財。」

對股票還懵懵懂懂的他，僅憑藉當時很多人用宏達電手機這理由，大膽在600元買進，隨後股價一路下殺，跌破200元時，他因壓力大到睡不著，才決定砍掉，加上其他亂買的股票，短短半年慘賠超過百萬元，甚至負債。

「那場震撼教育後，我才明白靠股票賺錢，需要下很大苦工的。」於是他開始研究各種技術指標、籌碼分析，套用複雜的選股條件，但獲利並沒有起色，直到某天靈機一動，把每天漲停的股票抓出來，看前一天的線圖長什麼樣子，他才體悟到，原來簡單的指標就能賺錢。

「投資股票，賠錢是必然的過程。賠錢時，只要想這些錢只是暫時借出去，總有一天會回來。當然前提是要深究賠錢的原因。」不服輸的性格，讓蔡司如今就算不上班，也能月入10萬元。


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