貿聯-KY去年每股賺11.86元　再創歷史新高

▲貿聯集團(BizLink)創於1996年，總部設於美國加州矽谷(Fremont, California)，致力於成為領先全球的連接器、線束方案供應商。（圖／取材自貿聯-KY官網）

記者姚惠茹／台北報導

貿聯-KY（3665）公布2018年合併營收為213.92億元，年增37.14%，合併稅後純益為13.92億元，年增17.98%，每股稅後純益達11.86元，再創歷史新高，貿聯表示，展望未來2季，電動車線束隨著客戶量能穩定提升，可望出貨逐季拉升。

貿聯-KY公布去年第4季稅後純益4.51億元，去年第4季每股稅後純益達3.84元，再創單季新高，主要是因為去年第4季大陸廠區十一長假和12月歐美聖誕長假，導致工作日減少，所幸營收淡季不淡，受假期影響不明顯。

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貿聯表示，從去年第4季產品營收來看，資訊產品用線部，擴充基座（dock）與訊號適配器（dongle）機種出貨維持與前季相當的動能，至於車用線則是整體季表現持平，電動車線束出貨因季末特定車型停產略減，其它像是醫療用線、工業用線、電器用線出貨也大致持平。

展望未來2季，貿聯表示，資訊產品用線方面，美系商用客戶出貨狀況穩定，只是新導入消費品牌客戶的新款擴充基座，將延至第2季中才能放量，至於車用線束方面，電動車線束隨著客戶量能穩定提升，可望出貨逐季拉升，

此外，電器用線方面，整體電器用線成長，仍要視上半年總體經濟情況而定，英系電器客戶出貨可望穩定增加，其它像是醫療用線、工業用線、電器用線出貨則持穩。