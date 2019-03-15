首報族注意！今日稅額試算最後一日　記得提出申請

▲5月報稅潮快到了，國稅局提供民眾稅額試算，方便社會新鮮人第一次報稅就上手。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

首報族注意囉！今年5月申報個人綜合所得稅，如果要採用稅額試算，今(15)日是最後一日，記得要提出申請，透過臨櫃或者是線上申請才能夠適用。而稅額試算是，國稅局提供給民眾的便民服務，會先幫民眾試算綜所稅，收到通知確認無誤之後，就可以自行繳納完成，讓首報族第一次報稅就可以上手，加速民眾報稅程序。

9大情形 不適合稅額試算

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大多數會用用到稅額試算，以首報族、社會新鮮人為多，所以新鮮人可以檢視自己的條件來申請稅額試算。有下列九項情形，是不能適用稅額試算。應自行辦理結算申報：一、107年度有結、離婚或夫妻分居情形。二、本人、配偶、受扶養直系尊親屬及子女無國民身分證統一編號及戶籍登記資料。三、有其他符合列報受扶養親屬免稅額條件的兄弟姊妹或其他親屬或家屬。

四、有其他非屬稽徵機關可提供試算所得資料範圍的所得。五、採列舉扣除額。六、有財產交易損失特別扣除額。七、有重購自用住宅扣抵稅額、大陸地區來源所得可扣抵稅額。八、有投資抵減稅額。九、有應依所得基本稅額條例規定申報基本稅額者。

要申報稅額試算服務者，可選擇線上申請，用自然人憑證經財政部審核通過的電子憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」的全民健康保險保險憑證為通行碼，到財政部網站申請。若是可選擇到臨櫃申請，填妥申請書並提示本人國民身分證正本，向財政部各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處申請。

個人所得稅扣除額資料分開提供 今日也要提出申請

此外，今天有一項報稅申請，也是同樣最後一日，即是其一是「個人所得稅扣除額資料分開提供」。也就是個人所得稅及扣除額資料分開提供的申請項目包含所得及扣除額的資料分開提供、不提供本人扣除額資料以及不提供本人醫藥及生育扣除額的資料，保護個人敏感性的資料與隱私。

而此項申請項目可由納稅義務人、配偶及納稅義務人扶養的直系親屬或兄弟姊妹提出。且為了免除未來逐年申請的不便，申請人只要申請一次，未來就可以免除申請。

▲首報族要注意的項目，政府提出的新規，將扣除額提高以及與基本生活費的比較，別因為忽略了而傷了荷包。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）



首報族要注意扣除額提高、與基本生活費比較

值得注意的是，今年有許多新規上路，包含新規定包含：1.綜合所得稅稅率調整、2.股利所得課稅選擇、3.調高扣除額標準、4.調整基本生活費保障、 5.放寬健保費列舉扣除要件。

而首報族應該注意的就是，就是調高扣除額與基本生活費的保障。扣除額的調高，標準扣除額為12萬元；另外，薪資所得及 身心障礙等特別扣除額調高為20萬元是首報族多數會用到的扣除額，只要單身年收入在40.8萬以下，還是可以不用繳稅喔。

另外，還有基本生活費17.1萬可以使用，基本生活費與各大扣除額比較，比較基礎為「免稅額+標準(或列舉)扣除額+儲蓄投資特別扣除額+身心障礙特別扣除額+教育學費特別扣除額+幼兒學前特 別扣除額」，如果17.1萬大於後者的話，差額還可以再扣除，對於報稅義務人來說相當有利。