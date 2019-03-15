余承東再放豪言　「華為今年將超越蘋果與三星」

▲華為消費者業務CEO、華為技術有限公司高級副總裁余承東。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

華為消費者業務CEO、華為技術有限公司高級副總裁余承東近日在AWE 2019中國家電博覽會上宣告，華為今年將問鼎全球最大智慧型手機廠寶座。

據陸媒《騰訊網》報導，華為先前曾表示，該公司所推出的Mate20系列上市短短四個半月，全球的出貨量就突破1000萬台，2018上半年發表的P20則突破1700萬台，這樣驚人的數字，證明了華為在全球高端手機市場的影響力。據IDC的資料顯示，去年華為的智慧型手機全球出貨量已經超過2.06億台，同比增長33.6%，成為全球第三大手機廠商，且與第二名的蘋果差距也僅有200餘萬台。

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報導指出，從余承東2012年接手華為消費者業務以來，他過去曾吹過的牛，都逐漸在實現。過去中國大陸本土智慧型手機品牌高度仰賴國內外訂製，且多以低階功能機為主，與蘋果和三星等專營高端手機市場的廠商不同。因此余承東領先於其他大陸本土品牌率先前進高端手機市場，雖然最先推出的華為Ascend系列因為設計不夠成熟、價格較高而被市場嘲笑，但華為靠著扎實的底子和重新制定的研發路線後，逐漸開發出P和Mate系列，並成為能與蘋果、三星比肩的品牌。

余承東也曾在2015年的MWC上表示，「未來華為的對手主要是西方企業，而非中國大陸公司。未來3至5年，大部分中國大陸的智慧型手機廠商將消失，而華為將成為市場的領導者。」目前華為已經實現作為中國大陸的市場領導者的目標，余承東也誇下海口，華為將在今年超越蘋果和三星，問鼎全球最大智慧型手機廠的寶座。