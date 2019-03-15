台指期開漲18點緩步向10400點關卡靠攏　電子、金融期指力挺

▲國際雜音紛亂，市場觀望氣氛漸濃，台指期今天緩步向上，站穩10300點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰尚未明朗化，川習會也傳出延至4月登場，引發美股3大指數下挫，亞股則漲多跌少，台指期今（15）日開盤上漲18點，以10350點開出，電子期指、金融期指齊揚，指數一早緩步向上，截至8點48分在10355點附近震盪，依然站穩10300點關卡。

川習會傳出延至4月舉行，加上英國國會決議延後脫歐，美股4大指數跌多漲少，其中道瓊工業指數終場小漲7.05點，漲幅0.03%，收25709.94點；那斯達克指數則下跌12.49點，跌幅0.16%，以7630.91點作收；標準普爾500指數收低2.44點，跌幅0.09%，報2808.48點；費城半導體指數尾盤下挫7.71點，跌幅0.57%，收1353.06點。

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股期雙市周四多空10400點關前對峙，台股在台積電開高走低領跌下，指數一度突破10400點關卡，一舉站回所有短期均線，不過盤中遇壓翻黑，終場下跌24.67點，以10348.65點作收，成交量1138.65億元，三大法人合計賣超9.34億元，其中自營商買超9.69億元，投信買超3.04億元，外資及陸資賣超22.07億元。

台指期昨天開高走低，盤初指數一度向上挑戰10400點關卡，盤中賣壓出籠，直接壓回盤下整理，尾盤下滑25點，收在10356點，與現貨相較，逆價差10.65點，成交量9萬2014口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4489口至2萬4430口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6010口至5萬1366口。