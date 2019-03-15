無畏川習會傳延後美股收黑　台股早盤上漲逾35點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

川習會延後，美股終止三連漲，讓市場憂心美中貿易談判進度，以及英國國會下議院表決通過延後脫離歐盟，三月變數齊至，恐為市場添波動。儘管市場保守觀望氣氛濃厚，但台股今（15）日在作帳行情啟動下，走自己的路，集中市場加權指數開盤上漲26.01點，以10,374.66點開出，在電金傳漲多助攻下，漲幅擴大逾35點，指數最高來到10,384.56點。

被動元件廠國巨（2327）昨日公布去年財報，獲利超過338億元，每股純益為80.3元，包括全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與稅後每股純益等，都創歷史新高。國巨擬配發每股現金股利45元，也是歷史新高，今日早盤漲逾2%、以344.50元開出。

美國財長米努勤證實，川普和習近平本月不會見面，川習會傳延至4月登場，市場憂心美中貿易協議前景依然難料。標普500指數收盤下跌2.44點，跌幅0.1%，報2808.48點；道瓊工業平均指數微漲7.05點，漲幅0.03%，報25709.94點。那斯達克綜合指數下跌12.49點，跌幅0.2%，報7630.91點。費城半導體指數跌0.6%。

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法人建議，面對年線反壓，買盤追價意願有限，雖日指標翻多有利短多發揮，但預期之後往上反壓重，立即上攻創高不易，近期台股難擺脫高檔橫盤整理格局，可擇近期具業績題材、具法人籌碼強勢股短打操作。