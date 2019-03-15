台灣人真的愛手搖杯！飲料店10年增萬家　年銷售近700億元

▲台灣人愛喝手搖飲料，促使近10年來飲料店蓬勃發展，其中手搖飲料店更是大宗（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，過去10年以來，冰果店、冷熱飲店(手搖飲料店)以及咖啡店等飲料店，從1.2萬家增長到了2.2萬家，銷售金額也從249億元增長到近700億元，其中冷熱飲店因進入門檻較低、客群較廣，家數相對多，2018年為1.8 萬家，占總家數的八成四、銷售額的七成五。

根據財政部統計，飲料店營利家數從2008年的1.2萬家，到去年為止有2.2萬家，銷售金額從249億元，到了2015年突破400億元、2018年更達到了697億元。

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咖啡店、手搖飲料店是台灣飲料店的核心

若按類型加以區分，冷熱飲店進入門檻低、客戶群比較多，所以店數占總數的八成四；銷售金額也達到了七成五，是所有飲料店的大宗。比較這十年間的變化及成長情形發現，冷熱飲店及咖啡館於2008年至 2013年間，家數分別拉高22.1%及28.7%、2013年到2018年則成長41.3%及75.8%，是近5年的增長較大類型，其中又以咖啡館成長較突出。

銷售額方面，冷熱飲店及咖啡館於2008至2013年間分別成長18.8%及52.9%；2013年至2018年則擴增133.3%及87.8%，同樣以近5年增幅較顯著，惟以冷熱飲店增幅逾1.3倍較大，財政部認為，除反映國人消費習慣與族群變化外，也與飲品種類豐富多元、店家推陳出新，朝精緻化及高價值化有關。

▲近十年來飲料店的增長情形。（圖／財政部提供）

中南部愛手搖飲料店 台北市沒咖啡不行

就各地方來看，冷熱飲店和咖啡館都集中在六都（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）其中冷熱飲店比較集中在中南部的直轄市，占比平均約一成五；台北市愛喝咖啡，咖啡店在台北市家數占比大約1/4；銷售金額占了一半。

店家密集度來看，台南市的中西區、台中市中區密度最高，平均每平方公里就有83家。咖啡館密集度最高者為台北市大安區、冷熱飲店最密集為市中區。台北市信義區則為少數轄內咖啡館家數多於冷熱飲店者。全台約有11個鄉鎮區，新竹尖石鄉、高雄茂林區等因為屬於偏鄉或者是離島等區域，沒有飲料店業者。

▼手搖飲料店、咖啡店各地區分布情形。（圖／財政部提供）