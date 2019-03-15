2019 MDRT百萬圓桌會員榮耀！宏泰人壽超業加冕　突破難關勝者為王

▲MDRT被譽為壽險界的奧斯卡，是表揚業績達到MDRT協會標準優秀的壽險顧問。今日宏泰人壽於大直典華舉辦MDRT頒獎典禮，表揚今年獲得MDRT殊榮的8位會員。（圖／宏泰人壽提供）



財經中心／綜合報導

百萬圓桌協會（MDRT）被譽為壽險界的奧斯卡獎，是表揚業績達到MDRT協會標準優秀的壽險顧問。3月15日宏泰人壽於大直典華舉辦MDRT頒獎典禮，表揚今年獲得MDRT殊榮的8位會員。這些超業每一位都曾經歷難關，然而他們憑恃著堅毅的耐力和助人的熱心，一步一步穩健踏實，終於邁向成功、綻放光芒。

身為MDRT終生會員的吳秋君從不急於第一次碰面就成交，她認為壽險顧問是有社會責任的，因此期許自己要做到留名青史，傳承交棒。讓繼承她衣缽的夥伴複製她的成功案例，對客戶延續專業與服務精神。不讓客戶變成保單孤兒是高芯筠成為壽險顧問最大的責任感和使命。也因為如此，當她接到孤兒保單時，力求當面拜訪，讓不認識自己的保戶感受到自己的關懷和責任。

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讓每一個朋友知道並認識醫療險、殘扶險、失能險是徐振坤肩膀上最重的責任。徐振坤把朋友當成親戚，把親戚當成家人。他希望每一個人，都能受到保險的福蔭。崔紋寧認為，比起銷售金額，她更重視有沒有賣對產品。她的專業就是站在保戶的立場，以客觀的標準替客戶審視把關，選擇適合的保單。

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隨著畢業季來臨，許多年輕人即將邁入職場。宏泰人壽直營業務部同時也是帶領這群超業屢創業績高峰的張秀娟副總認為，人生的每一步像是一盤棋，能夠掌握自己每一步的人，即是靠成功最近的人。「人生如棋，等你開局！」加入宏泰，將是邁入成功的第一步。