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2019 MDRT百萬圓桌會員榮耀！宏泰人壽超業加冕　突破難關勝者為王

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宏泰人壽（圖／宏泰人壽提供）

▲MDRT被譽為壽險界的奧斯卡，是表揚業績達到MDRT協會標準優秀的壽險顧問。今日宏泰人壽於大直典華舉辦MDRT頒獎典禮，表揚今年獲得MDRT殊榮的8位會員。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／綜合報導

百萬圓桌協會（MDRT）被譽為壽險界的奧斯卡獎，是表揚業績達到MDRT協會標準優秀的壽險顧問。3月15日宏泰人壽於大直典華舉辦MDRT頒獎典禮，表揚今年獲得MDRT殊榮的8位會員。這些超業每一位都曾經歷難關，然而他們憑恃著堅毅的耐力和助人的熱心，一步一步穩健踏實，終於邁向成功、綻放光芒。

身為MDRT終生會員的吳秋君從不急於第一次碰面就成交，她認為壽險顧問是有社會責任的，因此期許自己要做到留名青史，傳承交棒。讓繼承她衣缽的夥伴複製她的成功案例，對客戶延續專業與服務精神。不讓客戶變成保單孤兒是高芯筠成為壽險顧問最大的責任感和使命。也因為如此，當她接到孤兒保單時，力求當面拜訪，讓不認識自己的保戶感受到自己的關懷和責任。

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讓每一個朋友知道並認識醫療險、殘扶險、失能險是徐振坤肩膀上最重的責任。徐振坤把朋友當成親戚，把親戚當成家人。他希望每一個人，都能受到保險的福蔭。崔紋寧認為，比起銷售金額，她更重視有沒有賣對產品。她的專業就是站在保戶的立場，以客觀的標準替客戶審視把關，選擇適合的保單。

許瑞鈺原本從事公益募款，轉行從事保險業將近30年，最大的成就感就是賺到錢、幫助到更多人。得獎之後的許瑞鈺將秉持初衷繼續努力，她說唯有自己先強大，才能幫助更多的人。王科筑則是用交朋友的心態去做保單規劃，而不是為了賣保單而去賣保單。雖然像是苦行菩薩的工作過程很艱辛，但當保單派得上用場時，就是最有成就感的時刻。

愛分享的莊志任總是孜孜不倦地跟客戶們講述他的觀念：不能等有錢了再存，要先存小錢才會慢慢變有錢！就像他一步一腳印，勤懇踏實地用了15年累積保險知識，在入行一年就交出好成績。謝淑貞原本的職業是護理師，自身的職業和命運的試煉，讓她深深明白保險的重要性。謝淑貞在丈夫因病辭世之後，為了家計展開了她的業務生涯。個性內向又很客氣的謝淑貞，從不讓客戶感受到購買保單的壓力，反倒從客戶那邊獲得更多。

隨著畢業季來臨，許多年輕人即將邁入職場。宏泰人壽直營業務部同時也是帶領這群超業屢創業績高峰的張秀娟副總認為，人生的每一步像是一盤棋，能夠掌握自己每一步的人，即是靠成功最近的人。「人生如棋，等你開局！」加入宏泰，將是邁入成功的第一步。

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關鍵字：2019 MDRT,百萬圓桌,宏泰人壽

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