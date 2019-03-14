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中菲行承攬美中直升機空運　急案五天內完工

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▲中菲行國際物流集團旗下中經得美國際快運代理有限公司天津分公司之航太專案團隊，於天津濱海國際機場，為直升機機具卸載實地到場把關。(圖／中菲行提供)

▲中菲行國際物流集團旗下中經得美國際快運代理有限公司天津分公司之航太專案團隊，於天津濱海國際機場，為直升機機具卸載實地到場把關。(圖／中菲行提供)

記者林淑慧／台北報導

貨物運輸愈趨多元，成為物流業一大挑戰。中菲行物流集團今（15）日表示，旗下的航太團隊日前承攬由美國運送至中國大陸的直升機專案運輸，不僅從製造工廠客製化包裝，更應用天津保稅港區優惠措施，不僅在短短五天內完成門到門服務，更為客戶創造最大的經濟效益。

中菲表示，日前航太團隊承攬中國龍頭廠商的急單，運載兩具民用直升機(共12件貨物，總重超過4,000公斤)，要在短短五天內從美國田納西運輸到中國廣東，在重重環節中，提供客戶完備的整合性服務。

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「從急單747貨機訂艙、客戶製造工廠客製化包裝、安排吊掛式氣墊卡車運送至亞特蘭大機場、天津保稅港區優惠措施應用，到最後一哩路的門到門服務，在短短五天內高效達成。」中菲行主管說。

針對運輸難度，中菲行主管說，客戶特別指定須於三日內機場對接的要求，中菲行在長期配合之航空公司的全力支持下，短時間內為客戶守住了747貨機艙位，並有效整合包裝加工與特殊卡車廠商於兩國機場無縫接軌。

旗下中經得美國際快運代理有限公司天津分公司及深圳分公司之航太專案團隊指出，航太機具物流運送的最大特色在於其獨特性與複雜性，需要客製化及專業的裝卸、運輸與儲存，諸多細節都必須按部就班仔細確認。

中菲行表示，這次專案成功的關鍵，便是在專案團隊在極短時間內從策劃到執行全程控管，並以每六小時為基準向客戶回報進度，展現高度服務承諾讓客戶放心。
 

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關鍵字：中菲行,物流,直升機

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