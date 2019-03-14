獅迷福音！統一獅聯名卡終於來了 兆豐銀發行

▲兆豐統一獅聯名卡卡面。（圖／兆豐提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀發行「統一獅7-ELEVEN聯名卡」，宣布4年合作金額為4200萬元，扶植台灣的棒球產業，目前兆豐的規劃一年要發2萬張，而中職4對職業隊都有了聯名卡。

目前與職棒聯名的有中國信多的「中信兄弟卡」、台北富邦悍將聯名卡、以及新光銀的「Lamigo卡」，而兆豐銀的聯名卡則是與統一獅合作。

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統一獅7-ELEVEN聯名卡，最大的特仄就是2019年比賽勝利的當天，持卡人只要消費25元原本給予1點的紅利點數，可以飆漲到3倍；統一獅主場的購票還可以享受平日五折、假日七折，以及星光票150元。一位統一獅球迷聽到這樣的消息，興奮表示平日內野票大約是300元、但是打五折就是150元；假日則要400元，打七折也只有280元，所以很吸引球迷會想要辦兆豐的聯名卡。

▲兆豐統一獅聯名卡。（圖／兆豐提供）

不只場內有優惠，場外到統一集團的通路消費，也有優惠，像是星巴克、康是美、博客來等一樣紅利可以依照3倍計算。並且憑iCash購買小七咖啡全品項可以加贈OPPENPOINT1,000點，自動加值則再送OPPENPOINT1萬點，等於每家值一次送兩杯美式咖啡，每個月最高可送到6杯。

而其他銀行的中職聯名卡，中信兄弟卡可換兄弟的各種商品，刷指定通路還享有最多5倍超象點，買主場例行賽可享有內野門票購票最低六折優惠，且中信兄弟商品的定價還可打九折；北富銀的聯名卡紅利點數可兌換限量富邦悍將的商品，且只要每周六、日持卡到全聯使用悠遊卡功能消費扣款，單筆滿300元可加贈60點福利點。新光Lamigo卡除了到全聯滿300元加贈60福利點的優惠外，還享有現金回饋2.1%；若不是在全聯消費，同時國內外一般消費享0.3%現金回饋無上限、其他指定通路現金回饋1.2%，最高為300元。兆豐銀表示，預計在3月24日統一獅台南主場開幕戰前，民眾就可以辦理，讓獅迷可以一卡在手就能享受優惠。