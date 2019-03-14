車王電子回台投資　總投資近400億

▲投資臺灣事務所今天同意車王電子回台投資，預計投資399億元，創造4400個就業機會。（圖／路透社）

記者馮建棨／台北報導

經濟部投資臺灣事務所今天（14日）召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」第9次聯審會議，會中核准車王電子申請案，預計投資399億元，創造4400個就業機會。

經濟部說，車王電子主要生產汽車電子零組件各類相關製品，包含汽車所需大多數零件，近年積極研發生產車用鋰電池、儲能系統，並收購華德動能進軍電動巴士市場。臺灣及中國大陸皆有生產基地，歐美設3處子公司專注行銷服務。

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經濟部表示，由於中國大陸生產之多項產品屬美中貿易課稅清單，決定將產線移回臺灣，於既有台中大雅廠新增智慧化產線、台中中港加工出口區建新廠以因應產能需求，總投資金額為新台幣25億元，預計可新增本國就業人數逾220人。

隨著智慧車與電動車崛起，全球電子產業重心逐漸從消費性電子轉向電動車、自駕車、車聯網等，車用電子成為經濟成長動能主力之一。臺灣汽車零組件供應鏈原本已紮下良好基礎，此次車王電子返臺投資，將可強化臺商於車輛智慧化相關零組件產業的全球競爭力。

經濟部指出，「歡迎臺商回臺投資行動方案」從1月開始實施之後，兩個多月以來已有14家廠商通過資格審查，總投資金額超過新臺幣399億元，創造超過4,400個就業機會，另有30多家廠商表達回臺投資高度意願，申請家數持續攀升。