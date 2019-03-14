台灣大總經理世代交替　鄭期許林在電信紅海殺出創新之路

▲台灣大哥大基金會今日舉辦的「數位苗圃計劃」活動，頗具總經理世代交替意味。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大基金會今（14）日攜手myBook出版商 啟動「數位苗圃計劃」，而即將在四月退休的總經理鄭俊欽，以及新任總經理林之晨也參與了此次的活動；而在會後受訪時，鄭俊欽頻頻對於林之晨表示稱許，也表示「台灣大未來在新總經理的領導下，公司將可有更好的創新服務營收，依照年輕人的衝勁，可以將台灣大哥大帶領到一個新的格局。

光是在2018年創新服務佔台灣大整體電信營收大概接近10%，且預估今年將可達到15%左右。過去台灣大的非電信類創新服務，有帳單代收、行動廣告，以及影音營收，這三方面皆有快速的營收成長。

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鄭俊欽指出，在未來的3~5年內，台灣大勢必要轉型為創新科技公司。這是因為看到了現在的電信語音服務，每年都有10~15%的衰退；而在網路的潮流下，原本電信業都看好數據服務會有一波成長，且現在消費者的數據用量是每年都有20～30％成長，但不幸的是，台灣電信業面臨了499吃到飽帶來的衝擊。使用者付費本來可以讓數據服務有很好的成長空間，但是目前資費結構競爭導致的結果很遺憾。

不過，鄭俊欽話鋒一轉，便開始說起對於新總經理的期待；他表示，未來台灣大在林之晨主導下，希望會有更好的發展；且特別是在創新服務營收方面，依照年輕人的那股衝勁，可以將台灣大哥大帶領到一個新的格局。在電信領域中，我們都很樂意看到長江後浪推前浪。

另一方面，林之晨加入台灣大哥大團隊目前已超過一個月；這段時間當中，林之晨認為，台灣大是台灣電信業，乃至於全行業裡面最有效率營運的公司，且又是連7年的獲利王，不但基礎好又是一家最人才濟濟的公司。

「雖然台灣大目前在營運數字上碰到一些挑戰，不過這是因為電信的戰場改變了，並不是軍隊或是管理上出問題。」林之晨表示，自己的工作就是去引導這個軍隊，增加可應戰的領域，在新的戰場發揮實力創造下一波成長動能，這個團隊擁有好的DNA，只要設定好對的戰場在哪裡，未來將大有可為。