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同工同酬好遙遠！　女生要比男生多工作54天才有相同薪水

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▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲根據統計，男女同酬日是2月23日，也就是女性必須要比男性多工作54天，才能獲得相同的薪水。（圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

全球職場幾乎存在男女「同工不同酬」的情形，台灣當然也不例外。勞動部今（14）日公布2019年同酬日是2月23日，也就是台灣女性需要比男性多工作54天，才能賺到和男性工作一整年一樣的薪水。

台灣同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算隔年1月1日起女性需增加的工作日數，2018年女性平均時薪283元，是男性332元的85.4%，兩性薪資差距為14.6%。換句話說，女性需要比男性多工作54天，才能讓整年總薪資相同。

請繼續往下閱讀...

根據勞動部統計處調查顯示，近10年兩性平均時薪差距由2008年18.6%下降至2018年14.6%。換言之，女性需增加工作天數從原先的69天減少至54天，兩性平均薪資差距縮小4.0個百分點、減少15天。

調查也發現，歷年來台灣兩性平均薪資差距都比美、日、韓等國來得小，去年台灣是14.6%，低於韓國34.1%（2017年）、日本32.3%及美國18.9%。依增減幅度觀察，近10年來韓國減幅最大，縮小5.1個百分點，日本縮小4.1個百分點，我國縮小4.0個百分點，美國縮小1.2個百分點。

不過，勞動部去年公布的男女同酬日是2月21日，勞動部統計處長羅怡玲對此表示，這份數據是依據行政院主計總處資料，為配合主計總處「受僱員工薪資調查」統計基準校正，連帶配合修正歷年兩性薪資差距及同酬日，因此去年同酬日更改成2月23日，與今年是同一天。

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