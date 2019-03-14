歐盟公布租稅天堂灰名單　台灣成功脫身

▲▼歐盟公布，稅務不合作名單台灣從灰名單中脫身。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

歐盟經濟和金融事務委員會會議近期召開並公布決議結果，針對不合作的避稅黑名單，從既有的5個國家或地區，整合部分現有灰名單後，共增至15個之多。在最新的名單中，台灣已經未被列入灰名單中，其他香港、澳門與其他25個國家也從灰名單中脫身。

被列入黑名單的國家及區域，分別為美屬薩摩亞（American Samoa）、關島（Guam）、薩摩亞（Samoa）、千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）及美屬維京群島（US Virgin Islands）、阿魯巴（Arub）、貝里斯（Belize）、百慕達（Bermuda）、多明尼加（Dominica）、斐濟（Fiji）、阿曼（Oman）及萬那杜（Vanuatu）、巴貝多（Barbados）、馬紹爾群島（Marshall Islands）與阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）。

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在此次公布的最新名單中，台灣已未被列入灰名單中。香港、澳門以及其他合共25個國家或地區，亦成功從租稅天堂灰名單中脫身。歐盟自開始2017年12月5日公布「稅務不合作名單」（俗稱黑名單）。台灣雖然榜上無名，但仍未能避免被列入「觀察名單」（俗稱灰名單）。

KPMG安侯建業稅務投資部協理仼之恒表示，如果被列入「灰名單」的地區，需要嚴格落實改善措施，並受到歐盟有關當局的持續監察，否則便將落入黑名單，進而可能遭受歐盟施以經貿制裁，且當地企業或個人在歐洲或世界各地經商亦可能面臨各種不便，例如銀行帳戶的開立或資金運作，以至金融或稅務等範疇的額外信息披露。

KPMG安侯建業稅務投資部營運長張芷再提醒，此舉足見歐盟在打擊租稅天堂上之雷厲風行，除要求相關地區頒布法令規範企業的經濟實質，實際執行上的嚴謹度亦是重點關注，如百慕達雖然已順應要求於去年底完成修法，但仍落入黑名單中並需持續關注經濟實質的實施情況。故此，宜持續密切注意各租稅天堂經濟實質法規的修法動態。