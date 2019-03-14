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PChome、日本樂天共組策略聯盟　會員點數可跨國互換共用

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PChome網路家庭和日本樂天簽訂合作協議（圖／PChome提供）

▲網路家庭董事長詹宏志（左）、日本樂天集團執行董事暨亞太區總裁高澤廣志（右）宣布簽訂合作協議，PChome和日本樂天將共同推動台日策略聯盟，打造共通顧客忠誠計畫。（圖／PChome提供）

記者洪菱鞠／台北報導

PChome網路家庭、日本樂天攜手組成策略聯盟，共同宣布簽訂合作協議，利用雙方各自擁有大量的會員數和跨足多領域的服務內容推動顧客忠誠計劃，並建立P幣和樂天超級點數相互累積和兌換機制，而第一步就是要打通會員及點數，串起網路和實體各類型服務的應用場景。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，以往電子商務和網路服務都是從國內市場開始發展，但服務內容僅限於當地用戶使用，這次透過與日本樂天策略結盟，以各自生態系的在地服務為基礎，串起台日兩地間各種網路和實體服務，打通網路服務上金流、物流、資訊流的斷點，讓兩邊用戶跨國也能同步享受當地各種服務。

請繼續往下閱讀...

透過策略聯盟打造的共通顧客忠誠計畫，PChome、樂天在第一階段將以信用卡及點數串連起雙方合作關係，同步擴展台日之間的跨境線上交易，台灣消費者將可透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流、日本直送台灣等便利的跨境電商服務；台灣樂天信用卡優惠也將在PChome的購物網站上進行推廣，PChome24h購物則是會銷售樂天的Kobo電子書閱讀器，並提供全台保證24小時送貨服務。

此外，樂天超級點數至今已發出1兆點給用戶，PChome去年下半年才開始推的p幣，半年來也已發了5億多，隨著雙方點數使用圈不斷在擴大，計畫將讓P幣和樂天超級點數可相互累積使用，但因牽涉到後端系統整合問題，現階段點數仍得經過多次交換過程，無法快速兌換，雙方皆表示後續將努力解決改善，希望提供使用者創新體驗，未來透過App就能互換。

詹宏志表示，初步合作重點將放在會員及點數打通，執行過程很浩大，但建立好基礎建設後，未來服務發展將非常容易，期望把過去一個一個經濟體打造成一個生態圈，不論台灣人、日本人，都能跨境在更多地方享受服務。

詹宏志也透露，他長期以來就是一名樂天模式的粉絲，對樂天模式情有獨鍾，最大原因在於看到日本樂天生圈態發展很符合亞洲式情境模式，且有各種獨創服務，例如可幫忙預訂高爾夫球場，雖然這部分僅小範圍服務部分的人，卻解決了某一些困難需求，他認為台灣消費者也應該要有機會使用到這樣的服務。

而事實上，詹宏志說自己10年前就有意找日本樂天談合作，並親自飛到日本見三木谷浩史，只是當時PChome提供服務太簡單，條件也沒有完備，因此沒有後續發展；經過10年後，詹宏志看到日本樂天有越來越多服務，且看起來也都是台灣很需要的，甚至有些還在摸索中，因此對他而言，這項合作具有很大意義。

詹宏志表示，這次合作讓他回到94、95年網路還很純樸、沒有任何利益動機的時代，所有參與人的想法都是連結與共享，雖然那個年代已經回不去了，現在做任何事都要想到經濟層面，不過雙方合作後希望能成為一個示範。

電商發展積極尋找合作夥伴，組成聯盟戰隊尋求新發展，像是去年東森集團與自然美結盟後，在結盟第一個月，東森購物就協助自然美導入40%新客源，線上線下國際美妝通路策略大大奏效，從線上媒體端整合到線下零售端，2018年東森集團營收217億，今年預計將有45%成長。

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關鍵字：電商,pchome,日本樂天,樂天市場

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