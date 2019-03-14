王道銀行數位帳戶市占達3成　不擔憂純網銀衝擊

▲王道銀行董事長駱錦明(左)、總經理楊錦裕(右)。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

王道銀行今天(14日)公布，目前數位帳戶開戶數達26萬戶，市占率達3成，今年希望能達到39萬戶。針對有些銀行數位帳戶數已達50萬戶，王道銀行董事長駱錦明今天(14日)表示，有些銀行將同一客戶開的外幣帳戶跟台幣帳戶算成2個，但王道只會算成1個，「我們不玩數字遊戲！」

王道銀行目前數位帳戶開戶數超過26萬戶，王道銀行董事長駱錦明表示，目前佔全台市占率3成，有別的銀行是採同一個客戶同時開外幣帳戶跟台幣帳戶，就算成2個帳戶，但王道同一個客戶只會算成1個帳戶，「我們不玩數字遊戲。」

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今年下半年2家純網銀將加入戰局，作為原生數位銀行的王道銀行是否會有所衝擊？駱錦明表示，大家過去一直認為純網銀出來對王道銀行很不利，我們從事銀行業這麼多年來都不斷在競爭，有競爭才可以往前進步，現在其實網路開戶遇到很多困難點，但隨著越來越多銀行加入，法令上可以有很多鬆綁。

王道銀行總經理楊錦裕受訪指出，王道銀行不會把純網銀當成衝擊，反而覺得是好事，加入的業者越多在法規上發聲量可以更大，另外是客戶數擴增吸引力也會變大。

駱錦明今天也公開喊話，希望一些老銀行可以把客戶資料公開。駱錦明說，最近政府慢慢認為要把客戶資料開誠佈公，也就是「Openbanking」，但現在有一些老銀行還緊握客戶，這是一種趨勢，不走這條路會被淘汰，老銀行要把客戶資料出來給大家用。