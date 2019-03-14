影／違法進用退役國手當工友？央行副總裁親上火線說明是誤會

記者劉姵呈／台北報導

央行進用退役國手當工友事件延燒不斷，至今已經三日，有多位立委質疑為進用條件與薪資待遇是違法的，更諷刺「央行完美示範如何用低薪攬才」。今（14）日央行副總裁嚴宗大親上火線，召開記者會說明進用退役國手緣由，以及公布自2010年至2018年在央行服務過的22位退役國手平均待遇、離開央行轉職出路。

嚴宗大表示，美國次貸危機引發全球金融風暴，國內失業率攀升，鑑於媒體報導聽障奧運等退役選手希望政府輔導就業，2009年央行與行政院體委會（現為教育部體育署）合作，釋出正式工友職缺，讓退役國手在待業過程中先有一個安穩的工作，可以讓他們再出發，找到更好的工作。

▼中央銀行副總裁嚴宗大。（圖／記者劉姵呈攝）





嚴宗大強調：「是出自於好意，提供棉薄之力給與退役國手一個機會待業。」根據央行公布的資料，至今的22位當中有6位已找到更好的工作而離職，其中轉任教練有2人、國家考試及格轉任公務員有2人、其他工作2人。

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而其他至今仍在央行服務的16位退役選手，根據統計，平均月薪約有3萬9千元（包括薪資、獎金及加班費），且以舉重選手居多，有9人，占56%，據了解，他們對本行的工作環境及待遇尚屬滿意。

嚴宗大表示，未來會再努力與體育署檢討改進相關細部作業，避免再被外界誤解，詳細改善方式得等人事部相關擬訂後討論。