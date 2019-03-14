A股ETF規模暴增逾3千億人民幣　專家點出5大原因



▲富邦投信今（14）日邀請中國投資專家來說明今年在中國指數化投資趨勢與潛力。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

全球ETF規模和數量穩定增長，從美國前十大養老金國內股票被動投資比例來看，有80%以上的機構，被動投資比例佔逾50%，線上管道則已成為ETF重要的零售管道，而個人客戶也攀升至26%。而特別是中國大陸股市一改2018年頹勢，在2019年初即成為全球表現最佳的區域之一；跟據富邦投信指出，A股ETF產品在2018年底規模超過百億人民幣的產品有14檔，合計規模3,006.79億人民幣，佔指數基金整體規模的近4成，專家更點出有5大原因。

中証指數公司研發部副總監趙永剛指出，截至2018年底，包含QDII在內，A股指數型產品規模達7,544.81億人民幣，與2017年底相比，成長39.73%；而2018年ETF發展備受關注，ETF規模達到3,676.69億人民幣，與2017年底相比，規模大幅上升68.40%。

趙永剛點出2018年的快速發展主要原因有5個：包括央企結構調整等大型ETF上市、市場開放加強，境外機構投資A股的需求提升、養老金、社保基金等長期資金入市的配置需求推動、金融業追求標準化的趨勢加強以及市場處於估值低位，確定性的Beta同不確定的Alpha博弈中處於優勢。

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而2018年ETF規模超過100億人民幣的ETF管理人有12家，前五名的規模更是超過300億人民幣，依序為華夏、南方、易方達、華泰柏瑞及華安。而富邦投信今（14）日也舉辦2019年的中國大陸投資策略、中國大陸指數化投資的發展趨勢記者會，富邦投信董事長胡德興表示，除了原本就有的A股系列ETF，包括上証藍籌股、深圳藍籌股、滬深中小股及成長股，此次更擴增中証小盤500 ETF，主要就是希望提供投資人更多積極參與陸股的機會，在藍籌股的波動度下享受成長股的爆發力。