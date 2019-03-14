上班族年終獎金入手！　1月平均總薪資一口氣衝上9萬4152元

▲調查顯示，1月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1714元，已經連續14個月突破2%。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布最新薪資統計，今年1月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1714元，年增2.36%，已經連續14個月突破2%；另外，1月總薪資一口氣衝上9萬4152元，年增58.05%，主計總處表示，廠商多半集中在1月發放年終獎金及績效獎金所影響。

最新數據顯示，今年1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬1714元，較上月增加0.81%，較上年同月增加2.36%；1月非經常薪資5萬2438元，主計總處表示，主要是今年較多廠商集中在1月發放年終獎金及績效獎金，較去年同年增加1.79倍，加計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資來到9萬4152元，也較去年同月增加58.05%。

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另從行業別薪資變動來看，員工人數較多的製造業上月增加0.96%，批發及零售業也增加0.67%。至於總薪資部分，主要是受較多廠商發放年終獎金及績效獎金影響，各行各業較上月同步呈現顯著增加。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年1月經常性薪資年增2.36%，已是連續14個月增幅超過2%，顯示薪資「穩定成長」，後續仍得持續觀察。不過製造業加班工時連續4個月呈現年減狀態，可見確實受到景氣擴張力道趨緩影響所致。

主計總處所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包括本薪、按月津貼等，也就是所謂的「月薪」；非經常性薪資則包含加班費、績效獎金、紅利、年終獎金、年節獎金等，這兩者加計並扣除物價影響後就是實質總薪資。