王道銀行力拼併購華票　駱錦明：不排除增資

▲王道銀行董事長駱錦明。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

王道銀行規劃已久合併華票，雙方磨合多年，但至今能未有成果。王道銀行董事長駱錦明今天(14日)表示，併購的策略仍在，「華票一直是我們的好夥伴，不會輕易放棄！」且為了併購，不排除會增資。

王道銀行目前是華票第一大股東，且王道銀行獲利有高達6成是來自華票，是否持續往併購方向前進？駱錦明受訪表示，併購策略還是在。現在利率水準是持平，對於併購幫助較大，最擔心高利率，所購買公司債、公債收益就比較差，現在看起來全世界利率是持平，對於華票交易還是有利，現在會持續維持穩定經營，「華票一直是我們的好夥伴，不會輕易放棄！」

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併購華票會加速進行嗎？駱錦明說，現在金管會重新公布新的資本適足率，新的資本適足比率經過我們爭取，已經可以延長3年，投資金融公司要100%認定，因此資本適足率計算要好好規劃，王道投資在金融公司不只華票，還有跟光大銀行合作大陸消金，還有美國華信銀行，王道銀行投資在所有金融業是比較廣泛，「要好好研究，為了資本適足率的充足，現在要做詳盡規劃，不排除會增資。」

此外，王道銀行今年開始跨足保險業務，駱錦明表示，王道銀行對保險是門外漢，所以今年開始跟保誠人壽合作，王道銀行提供客戶基本資料，讓保誠人壽可以用王道的客戶資料去行銷，才剛合作2個月就有成果，接下來王道銀行也要進行網路賣保單，做保險推廣。