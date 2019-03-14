重啟核四　原能會：至少10年且要花600億

▲民間希望核四重起來穩定供電，原能會說，現在重啟至少要花10年，且經費還要600億元。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部日前宣布重啟核四困難重重，今天（14日）原能會主委謝曉星說，現在要重啟和四至少10年以上，另外還要花費至少600億元，且後續核廢料處理仍然無解。

立法院教育及文化委員會今天邀行政院原子能委員會進行業務報告並備質詢。由於過去公投廢除2025非核家園的時間限制，因此有擁核團體及工商團體希望能重啟核四來穩定供電，確保未來電價不會大幅上揚。

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原能會主委謝曉星說，經濟部預估重啟核四會花600到700億元，重啟時間至少要10年，另外核廢料最終貯存場還沒有決定好，現在沒有縣市願意接收。謝曉星還說，核四目前的狀況是「資產維護極大化」，如果要重新啟封，經濟部和台電要提計畫送原能會審查，他強調，假使重啟核四公投過關，不會放寬審查標準。

面對民間有提出重啟核四的聲音，台電的電力粉絲團上分享1分鐘影片，指出重啟核四的曠日廢時，過去因為停電而有合約爭議，未來談判修約時程難以掌握，另外控制的數位儀控設備已經停產且難以更新，光是這兩項關鍵問題就不知道會拖延多少年。

▼民間希望核四重起來穩定供電，原能會說，現在重啟至少要花10年，且經費還要600億元。（圖／記者馮建棨攝）