自行車雙雄巨大、美利達發威　股價續創近一年新高

▲自行車雙雄巨大、美利達受惠二月營收成長，吸引法人買盤敲進，股價創近一年來新高。（圖／捷安特提供）

記者林淑慧／台北報導

台北國際自行車展將在本月底登場，自行車雙雄巨大、美利達受惠二月營收成長，吸引法人買盤敲進，在外資反手買超加持下，近日股價持續走升；巨大、美利達今（14）日股價分別收在191元和172元，創近一年來新高價。

受惠於電動自行車在歐洲市場熱銷，自行車雙雄二月合併營收均較去年同期成長。其中，巨大2月合併營收40.41億元，年增2.75％，累計前二月合併營收88.65億元，年增5.82％。

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巨大集團以GIANT（捷安特）、Liv（全球第一個女性自行車品牌） 自創品牌行銷國際，目前全球擁有8座生產基地，為因應美中貿易戰決定將產線遷回台灣，將斥資超過50億元，於台中大甲廠擴建智能化產線與自動化物流中心，並在中科興建研發總部新大樓。

▲巨大集團製造的Langma 車款 。（圖／捷安特提供）

另外，受惠於歐洲市場需求穩健，以及美國市場滲透率持續提升，美利達再度上修今年全年訂單展望，可望比去年成長40%至60%；隨著第二季進入2020年新車款交貨期，美利達單月出貨量上看2萬輛。

不過，法人也提醒，自行車族群近期營運雖然谷底回溫，但產業最輝煌的時期已過，產業目前仍面臨共享單車等新創衝擊，對自行車族群後市表現相對保守看待。