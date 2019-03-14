清惠光電爆欠薪2個月　員工組自救會陳情只求「償還薪水」

▲清惠光電傳出積欠員工薪資或資遣費，清惠光電員工自救會今天到勞動部陳情抗議。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

勞動黨桃竹苗勞服中心代表林名哲今（14）日帶領清惠光電員工自救會到勞動部陳情，公司從今年1月開始積欠員工薪資，就連去年與員工協商分期付款的資遣費也跳票，現場高喊「禿鷹集團，坑殺勞工」、「欠薪不還，出來面對」等口號，呼籲政府機關「不要淪為黑心企業的打手」。

林名哲表示，公司去年9月28日宣布結清員工年資，並發資遣費，不過公司因資金困難，資遣費要分期付款1年，員工體諒公司接受該方案，不料公司從去年10月開始還了4期後，今年2月就再也沒有繼續支付資遣費。

請繼續往下閱讀...

林名哲說，去年結清年資後，公司在10月初回聘約有50名員工，除了2月後沒領到分期付款的資遣費外，就連今年1、2月的工資也被積欠，被積欠工資的員工加上沒有回聘但被積欠資遣費的員工，總計超過百名員工都被公司拖欠款項。

清惠光電員工自救會指出，公司連勞健保都積欠近1年，甚至也在去年7月後廠房的房租也付不出來，希望公司能辦理歇業，至少能夠申請工資墊償，因此到主管機關陳情，希望尋求協助。此外，部分廠區在3月4日晚上無預警斷電，直到現在都無法復電。

清惠光電員工表示，去年9月底公司提出結清年資的要求，與員工協商分期付款的資遣費也跳票，今年1月領到最後一次，如今到3月卻還沒有兌現，讓生產線剩下的約50名員工怎麼辦，「我們吃什麼、喝什麼、用什麼？」

清惠光電員工指出，在廠區停水、停電的時候，公司還找買主評估廠房、設備等，擔憂最後拿不到資遣費，甚至連勞健保也欠繳，根本「沒有單位可以幫我們，通通叫我們自己討」，最後的希望只是想公司償還員工薪水而已，呼籲政府機關「不要淪為黑心企業的打手」。

勞動部表示，上市公司應負起企業社會責任，而公司積欠工資及資遣費的情形，已請新竹縣政府迅速查明，並依法究處；至於歇業認定、工資墊償方面，員工已向新竹縣政府申請歇業認定，將會協助對公司進行認定，輔導向勞保局申請積欠工資墊償等相關事宜，並輔導公司動支勞工退休準備金支付勞工資遣費。