王道銀董座：去年是最慘的一年　今年盈餘要成長5成

▲王道銀行董事長駱錦明。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

王道銀行2017年改制為商業銀行後，今年邁入第3年，但前2年因為拚個金業務狂燒錢，王道銀行董事長駱錦明今天(14日)坦言：「去年是最慘的一年，但最慘的已經過去，今年第3年要注重如何賺錢！」並希望今年盈餘要成長5成。

駱錦明表示，王道銀行因為前2年在發展個金業務，拓展期花費很大的成本，前2年都是不斷在燒錢，「去年是最慘的一年！」但最慘的已經過去，今年要邁入賺錢的新階段。

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駱錦明說明，王道銀行過去2年投資個金業務成本相當龐大，第3年開始發現已經慢慢回收，不管是房貸、信貸、資產管理業務，還有今年王道銀努力在保險推廣，跟保誠人壽合作，從1月開始帶來很大收益，過去企金授信方面的努力做得相當不錯，企金業務還是有一定程度進展，各方面對王道銀行今年比去年好很多，至少盈餘要成長5成。

王道銀行總經理楊錦裕表示，為了發展個金業務，第一年會花費在建置系統等成本，到第二年會面臨到系統折舊、維修等成本，消金業務是要一年年累積的，今年前2月獲利比去年同期成長超過1成，企金、個金都有成長。

王道銀集團去年自結淨收益達到78.3億元，稅後淨利為19.48億元。其中，王道銀行稅後淨利9.55億元，授信餘額2024億元創歷史新高，較前一年成長13%，資產逾放比0.02%，是國內逾放比最低的銀行。