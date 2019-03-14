iPhone賣太差+人力成本提高　和碩去年獲利大減兩成

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

和碩今（14）日舉行第4季線上法說會，雖然去年營收達1兆3400億元創新高，但毛利減少12.6%，營業利益年減37.2%，獲利減30.6%等，讓和碩全年每股賺4.25元，較去年5.66元減少24.9%。

和碩去年營收雖破兆元、年增一成，但毛利減少一成，營業利益和獲利都大減三成，主要因為人力成本上揚、產業加劇、零組件供應不順等因素影響。

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然而單從去年第4季來看，營收為4658.57億元，季增44.7%，毛利為120.76億，季增12.7%、年增僅0.2%，淨獲利為35.77億元，年減10%，每股賺1.25元，較去年同期的1.42元減少12%。

和碩財務長林秋炭表示，去年第4季獲利差有三大因素。第一，新品上市晚；第二，產品改變規格較大，造成人力成本增加；第三產品售價偏高，故營業利益率較低。法人表示，今年iPhone售價過高，消費者不買單，直接衝擊和碩獲利和營業利益，對此結果不意外。

然而去年全年和第4季的業外部分都因第台幣貶值而有匯兌收益，此外第4季在利息收入和賠償款收入也同步上升。

廖賜政坦言，這兩年最大的挑戰，就是新品銷售的高峰（Peak）太短，好不容易人力和材料備齊了，加上經過一段時間的學習曲線，達到後卻拉貨量沒辦法持續很久，對組裝業來說很傷。

第二季谷底

展望今年上半年，廖賜政表示，從整個電子業來看，通訊產品因為高峰期已過，需求受到壓抑，加上資訊產品受限於CPU缺貨，但和碩在筆電部分的產品組合有優化，因此會有成長，手機部分則會下降。第一季季減程度預估在個位數的百分比率，第二季將會是今年最淡季。

廖賜政表示，今年上半年因為整體經濟規模因素較小，毛利壓力還是有，尤其在資本支出較大情況下，組裝業較大的挑戰就是必須調節人力，和零組件供貨的掌握。

展望今年，和碩執行長廖賜政表示，由於經濟政治等外在環境都有些挑戰，今年會努力做好成本控制和內部管理。此外，舊產品過了高原期，新產品還沒到位，公司會盡全力從內部管理維護「好不容易賺到的錢」。在新領域方面，包括車載、物聯網（IOT）、醫療等等，是未來的三個主力，會盡早布局。



