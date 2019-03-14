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影／波音停飛恐衝擊新機訂單　供應鏈漢翔、豐達科股價臉綠

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記者林淑慧／台北報導

波音公司建議全球客戶暫時停飛737 MAX飛機，恐衝擊波音上看1.76兆元的新機訂單，也波及航太供應鏈台廠漢翔、豐達科今（14）日股價紛紛走跌，分別以31.75元、98.8元作收。

 ▲美國波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）。（圖／達志影像／美聯社）

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去年10月，印尼獅航的波音737 MAX 8客機發生墜機意外，本月10日衣索匹亞航空同型客機又失事墜毀，法人認為，兩次空難事件可能危及波音在亞、非等新興市場的成長動能。

法人表示，目前超過40個國家禁飛波音737 MAX客機，使得波音股價近二日暴跌逾11%，市值蒸發超過新台幣8000億元，市場擔憂波音新機上看1.76兆訂單，恐因此出現轉單效應，也將影響台廠供應鏈。

▲美國參院將針對波音737 MAX 8飛機的安全性舉行聽證會。圖為加拿大航空的一架波音737 MAX 8客機。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國參院將針對波音737 MAX 8飛機的安全性舉行聽證會。圖為加拿大航空的一架波音737 MAX 8客機。(圖／達志影像／美聯社)

國內航太龍頭漢翔公司累計2018年合併營收281.82億元、年增2.34％，繳出再創歷史新高的成績單；法人表示，隨著LEAP引擎出貨轉強，也帶出漢翔基本面的長期轉機；營運表現長期看好。

以航太零組件製造為主的豐達科，去年營收與獲利都攀高。去年每股稅後純益（EPS）達5.72元，優於前年的3.52元。公司去年第4季營收及獲利同步創單季新高，今年前兩個月的營收再接再厲，比去年同期成長45%，業績出色也帶動股價五天以來大漲二成以上。

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關鍵字：波音,漢翔,豐達科

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