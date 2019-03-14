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先探／搶先卡位季底行情

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（圖／先探投資週刊 提供）

國際股市進入三月，在回應前兩月大漲後，普遍進入震盪整理，台股在月線之上獲得支撐，偏高殖利率是優勢，加上蘋果業績沒想像中差，且三星、華為新機登場拉貨效應，個股持續輪漲；傳產及金融漲幅相對較小也扮演防守角色，有間歇性補漲機會。

【文／方亞申】

全球股市兩大龍頭美國及中國，近期漲多紛紛進入大震盪，美股四大指數回測月線及年線後反彈；中國上證指數則回測十日線後再彈升；兩者同樣面臨日ＫＤ值向下修正，不過人氣尚在。當然最重要是美股，由於企業財報公布結束，正等待三月二十日聯準會開會，再來才是四月公布第一季財報。

在此之間則有美中貿易會談變數，尤其是美方已說無限期延後關稅再次調高，但川習何時會面是股市觀察焦點，有見面才會有結論，否則美方也可能隨時變臉；中國則是真否能落實答應美方條件，諸如降低國營企業補貼、智慧財產權保護等等。

請繼續往下閱讀...

目前正在空窗期，反倒是被川普一直罵的聯準會主席鮑爾，二十日聯準會開會究竟如何表態。鮑爾認為目前不急著調整利率，將繼續觀察全球成長趨緩對美國經濟情勢的影響，暗示可能暫停升息更長一段時間，也反映全球央行正進入風險管理模式的最新趨勢。

對照先前歐洲央行決策例會雖維持利率不變，但由於經濟疲軟，ＥＣＢ決議推出新一輪定向再融資操作（TLTRO），同時將可能升息的預估時點推遲到明年，使得ＥＣＢ成為全球第一個因經濟走疲再寬鬆銀根的主要央行。加上日本央行無意結束寬鬆局面，現在就等聯準會開會，若進一步強調無意再升息，那麼全球三大央行將不是持續維持資金寬鬆、就是不再升息，暗示全球資金仍舊豐盛。

大立光帶領光學股撐住台股

此外，今年初全球幾乎所以機構都認為展望不佳，ＯＥＣＤ還是在四個月內兩次調降今明兩年經濟成長，而美國企業大約有一半獲利是靠全球經濟，儘管美國國內內需依舊旺盛，但法人預估第一季企業財報將衰退二～四％，在美股今年首二月漲多下，也需震盪消化。

尤其這次道瓊及標普最高來到二六二四一點及二八一六點，距離歷史新高二六九五一點及二九四○點不到五％，基期已墊高下，未來一個月最好可能只是高檔震盪，年線二五○○○點及二七三七點是多空關鍵。科技股微軟、谷歌及亞馬遜去年第四季跌幅倒不是很重，主要是原來總市值第一名的蘋果大跌逾三成，連股神巴菲特都差點套牢。

蘋果今年初還調降財測，但隨後連續兩次調降手機售價，在中國及印度銷售已見起色，十二日美銀還調升蘋果評等，使得股價大漲，總市值重登第二名，僅次於微軟（相差也只有二百億美元）。美國銀行稱蘋果股本低廉、具吸引力，將蘋果評級上調至「買入」，並調高目標價格。蘋果三月二十五日舉辦春季發表會，預測推出傳聞已久的串流媒體電視服務和新聞訂閱服務、AirPods等產品。失寵已久的蘋果又見生機。所以美國科技股應該也將處於高檔震盪。

至於中國股市今年竄起飆漲，創業板指數續創新高，個股大漲超過一倍的不少，連上證指數都上漲約二六％。八日出現首次較大回檔，不過上證指數在失守三千點後，馬上又站上，且包括寧德時代、滬電股份、立訊、歌爾聲學、匯鼎科技、鵬鼎控股以及在香港掛牌的舜宇光學、高偉電子表現都相當出色，鴻海旗下的工業富聯（ＦＩＩ）彈幅也超過五成，且本周表現依然強勢。由於深滬股市成交量屢屢超過一兆人民幣，已引來官方降溫動作。不過好不容易炒熱的冷灶，且包括滬深三百、深圳及上證指數都呈現高角度上升，一時之間要冷卻也不會那麼快。至少上證站上三千點已達去年跌點反彈二分之一附近，將有利個股持續表現。

美中股市未出現大回檔徵兆，台股雖然被中國吸金不少，但還是有個股表現機會，一萬至一○二○○點可望成為台股較大支撐。這次最強勁的就是光學股，尤其是股王大立光，不僅受惠三星及華為拉貨，蘋果銷售量起死回生，加上車用鏡頭等等，外資紛紛調高評等而該股也是三王中最先站上年線，若以今年最低價二八八○元起漲計算，彈幅高達六四％，成為台股最強權值股。同時也帶動玉晶光、亞光、揚明光等上漲；也就是說，只要股王未連續下跌前，台股還是震盪盤堅。

電子股二月營收仍有驚奇

再者，權值王台積電短線也處於日ＫＤ值低檔交叉向上，外資調升目標價至三○○元，除非美股再大跌，否則也保護大盤。

二月營收公布，的確不少公司因為營業天數大降而數字不好看。不過電子股仍有晶彩科、鼎翰、美時、雙美等創歷史新高，股價表現也相當好。（全文未完）

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