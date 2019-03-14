台積電走疲拖累　台股下跌24點無力守穩10,400大關



▲台股經歷連三紅，今（14）日漲多走疲，指數開高走低。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

受美股三大指數收漲激勵，台股今（14）日早盤在蘋概三雄齊揚帶動下，指數一度走高突破10,400點大關，但是盤中台積電（2330）股價走疲拖累，終場集中市場加權指數下跌24.67點，收10,348.65點，跌幅0.24%，成交量回溫至1138.7億元。

蘋概三雄今日都開紅盤，股王大立光（3008）開高走高，終場小漲0.74、報4,785元；台積電盤中由紅翻黑，股價一路走弱，跌1.05%、收234.5元；鴻海（2317）盤中漲幅稍微收斂，小漲0.57%、收71.1元。

今天表現較強的PCB族群，包括新揚科（3144）和聯茂（6213）等發動攻勢，漲逾7%；而被谷月涵點名的自行車與紡織族群，像是巨大（9921）、儒鴻（1476）、利勤（4426）等都漲逾3%-5%；尤其是儒鴻盤中再度站上400元大關，盤中一度來到417元，漲幅逾8%，創波段新高。

請繼續往下閱讀...

電容元件廠商智寶（2375）和凱美（5317）昨日宣布股權轉換，由智寶1.165股換凱美1股，凱美將消滅下櫃，預計合併基準日暫訂9月30日，未來以「關鍵零組件供應商」為目標，不侷限於被動元件產業。今日兩家皆重新恢復交易，早盤股價皆開高；但智寶以50.7元開高，盤中漲幅1.1%，終場開高走低股價翻黑，跌6.52%；凱美則以58.3元紅盤開出後，股價翻黑，盤中跌幅1.55%，收跌7.08%；國巨（2327）則以339元開出一度拉升至342.5元，終場小漲0.3%、收339元。

英國國會周三投票否決無協議脫歐的可能性，以及美國最新公布的經濟數據為聯準會未來升息將保持耐心的政策立場提供更多依據，也為市場帶來提振。道瓊工業指數漲148.23點或0.58%，為25,702.89點。標普500指數漲19.4點或0.69%，為2,810.92點。那斯達克指數漲52.37點或0.69%，為7,643.41點。

法人指出，接近季底作帳，內資投信持續加碼中小型族群，部分中小型表現活潑，個股股價持續創波段高點，但外資多空方向不明，指數表現空間不大，法人及內資著墨股是焦點。

《延伸閱讀》

►被「台灣先生」谷月涵看好點名 今早盤紡織、生技表現強強滾