突破下跌趨勢　分析師：FAANG有機會大漲一波

▲有些分析師堅信，尖牙股將有機會大漲一波。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

尖牙股（FAANG）去年還是基金經理人的寵兒，今年卻遭大幅減持，不過仍有些分析師堅信，這些股票將有機會大漲一波。

CNBC報導，攀升中的FAANG們可能會有一波更強烈的反彈。臉書、亞馬遜、蘋果、Netfilx及Google母公司Alphabet今年以來都有兩位數的成長，超越大盤。

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不過這樣的漲勢會持續下去嗎？Newton Advisors分析師 牛頓（Mark Newton）周一（11）在CNBC節目Trading Nation上指出，本周是非常重要的觀察點，「我們看到尖牙股已經突破了自去年夏天以來的長期下跌趨勢，情況已有所改變。」

許多資金開始流向Alphabet、臉書及蘋果，推動了股價上漲。雖然牛頓較看好Alphabet、臉書及蘋果，但他也表示，現在FAANG的股票在技術上比前幾個月更具吸引力，包括亞馬遜和Netflix也有望進一步上漲。

S&P Global分析師吉布斯（Erin Gibbs）則採取了不同的投資策略。「我正在巡長實際收益增長的股票，這些股票的年收益率愈來愈高，且價值相當，我們最喜歡的股票之一是Netflix。」

吉布斯預測，Netflix今年的利潤將增長50%以上。不過他認為蘋果及臉書可能會受到即將到來的收入衰退的拖累，使估值進一步下滑，他建議投資人應遠離這樣的公司。