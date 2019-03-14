春雨很給力！水利署解除新竹夜間限水

▲春雨到來讓水庫進帳多，新竹寶二水庫蓄水率提升到五成，因此水利處即日起解除新竹夜間減壓供水。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

隨著鋒面過境帶來春雨，經濟部水利署今天（14日）開會決定，將解除新竹地區「夜間解壓供水」，水情燈號從「一階限水」的黃燈轉為「水情稍緊」的綠燈，後續則還要看下一波春雨及梅雨的降雨狀況。

據了解，從去年豐水期結束之後，冬季降雨較往年減少，因此讓新竹地區在月初開始實施夜間減壓供水，不過隨春雨的到來，整體水情有明顯的改善。

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經濟部今天召開旱災經濟部災害緊急應變小組第2次工作會議，受惠於連日春雨助益，預估全台水庫蓄水量共有2.3億噸的進帳，加上各單位努力節水調配，水情獲得舒緩，決定新竹地區水情燈號由黃燈減壓供水轉為綠燈水情稍緊，後續將持續審慎因應，以穩定供應民生、農業及產業用水。



水利署指出，新竹地區寶山-寶山第二水庫蓄水率已從降雨前約2成回升至近5成，農業部分於春耕完成後進入本田期持續加強節水灌溉，產業部分亦持續推動自主節水5%以上；因此，經濟部於會議中決定新竹地區即日起解除減壓供水措施，水情燈號由黃燈轉為綠燈水情稍緊，而高雄地區用水主要為高屏溪川流水，受降雨影響變化大，不確定性高，仍需審慎關注，維持水情燈號為綠燈水情稍緊。



水利署提醒，雖然水情已有改善，但現在還是處於枯水期，仍需保守審慎因應降雨不確定性，仍請各單位持續實施區域供水調度、水庫總量管制、農業節水灌溉及產業自主節水等措施，同時籲請民眾務必節約用水，珍惜水資源。

▼春雨到來讓水庫進帳多，新竹寶二水庫蓄水率提升到五成，因此水利處即日起解除新竹夜間減壓供水。（圖／資料照）