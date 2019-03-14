西勝去年每股賺1.24元　擬配發現金股利1元

▲全球第二大筆電電池模組廠西勝產品。（圖／西勝官網）

記者姚惠茹／台北報導

西勝（3625）今天（14日）公告2018年全年合併營收28.59億元，歸屬母公司稅後淨利8,897萬元，每股稅後盈餘1.24元，董事會通過盈餘分配案，決議配發現金股利1元，配發率達60％，以西勝今天盤中參考價21.35元計算，現金殖利率約4.6％。

西勝公告2018年全年合併營收28.59億元，年增47.16％，創下歷史新高紀錄，歸屬母公司稅後淨利0.89億元，年減26.45％，EPS1.24元，主要受惠西勝自動化生產比重逐步拉高之下，2018年筆電電池模組出貨量成長2.48％到2141萬套的關係。

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同時，西勝董事會通過盈餘分配案，決議配發現金股利1元，配發率達60％，以西勝今天盤中參考價21.35元計算，現金殖利率約4.6％。

西勝表示，今年上半年計劃完成5條SMD產線及4條PACK組裝自動化生產線，負責製造電池機殼的重慶皕勝廠也將逐步試量產出貨，自動化與零件自製率提高，將有助毛利率持續提升。

根據拓墣產業研究院最新研究報告指出，CPU缺貨與美中貿易戰兩大問題好轉，其中CPU供給問題預估在5月後將慢慢消除，今年年全球NB出貨預估從原來偏悲觀的氛圍轉趨中性，預估出貨量將較2018年微幅成長0.3％。

展望今年，西勝為全球第二大NB電池模組廠，全球市佔率約15％，全球NB出貨量穩定的環境下，西勝的規模效益在今年將更為明顯，至於ODM業務方面，西勝持續在UPS/BBS，家用機器人及輕型電動車等鋰電池模組等應用領域拓展，增添營運成長動能。