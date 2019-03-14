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無店面公會攜城市科大　全力培育產學合一電商菁英

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▲▼無店面公會與城市科大產學合作簽約_廖董出席,廖尚文理事長連信仲校長簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲在立法委員暨無店面公會顧問王金平（右1）、城市科大董事長鄭逢時（左1）、經濟部商業司副司長陳秘順（左2）見證下，中華民國無店面零售商業同業公會理事長廖尚文（左3）、城市科大校長連信仲（右2）共同簽訂產學合作。（圖／記者季相儒攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為培育電商所需人才，中華民國無店面零售商業同業公會今（3/14）攜手台北城市科技大學簽訂產學合作，由無店面公會理事長廖尚文、城市科大校長連信仲代表，在立法委員暨無店面公會顧問王金平、城市科大董事長鄭逢時、經濟部商業司副司長陳秘順見證下，雙方完成合作備忘錄簽署，目的不只是深化學術與實務，更要打造出更多產學合一的菁英，使台灣電商產業能和全球競爭。

商研院調查推估，2018年台灣電子商務及交易額約新台幣1兆4481億元，電商已躍升為兆元產業，在導入AI、AR體驗、大數據分析、直播行銷等新趨勢下，電商型態躍入智慧零售新境界。無店面公會目前旗下會員約200家，涵蓋網路購物、電視購物、行動購物、型錄購物等平台商、供應商、服務商及金物流相關業者，此次邀請12家會員赴城市科大簽署產學合作書，包含東森新媒體、自然美、屈臣氏、車麗屋、shopping 99、歐付寶、遠時科技、紅陽科技等，希望產官學能緊密結合，培育出更多電商人才。

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▲▼無店面公會與城市科大產學合作簽約_廖董出席,廖尚文理事長連信仲校長簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲無店面公會邀旗下12家會員廠商赴城市科大簽署產學合作書。

▲▼無店面公會與城市科大產學合作簽約_廖董出席,無店面公會理事長廖尚文致詞。（圖／記者季相儒攝）

▲無店面公會理事長廖尚文期望產學合作之後，助學生進入社會後學以致用。

無店面公會理事長廖尚文表示，電商產業產值逐年擴大，已經是一個兆元產業， 極具發展潛力，值得重視，而公會不只要提升企業優勢，把商品賣到全世界，更要為企業積極覓才，近幾年和幾個學校簽署產學合作，包括致理、德明、台北商業等，台北城市科大則是第5所簽約大學，此次產學合作最重要目的之一，就是從企業端導入更多導師，提早培育可用之才，再透過實習，讓人才學習最貼近企業端的課程內容，在產官學的共同參與之下，期望讓產業發展更好，學生進入社會後能學以致用。

廖尚文也特別提到，隨著科技日新月，像是線上商店與線下實體店面全通路整合、大數據、演算法分析、物聯網、行動支付等，都使得電商人才必須改頭換面，重新學習新技術，以東森集團發展新零售、新媒體方向來說，線上線下整合是很重要的一個概念，例如東森房屋、自然美，未來要走向整合模式的話，就需要有專業的數位行銷人才，將來不論專班或課程設計，將朝這樣的趨勢培訓相關人才，針對家境清寒學生則是可透過提供獎學金，讓他們穩定安心求學，讓產學合作做得更好。

其中，城市科大與無店面公會進行產學合作時，特別指定東森媒體集團，東森旗下包含《ETtoday新聞雲》、東森購物網、自然美、東森房屋等，集團近年快速成長，圍繞新零售、新媒體雙核心，從線上媒體端整合到線下零售端，多通路發展不斷創新整合，除創造企業價值，更是人力銀行評選的「百大企業媒體類幸福指數第一名」，今年釋出千名職缺擴大徵才，吸引社會新鮮人及各界人才爭相加入，而東森不僅歡迎學生投入新零售、新媒體領域，也優先提供家境清寒學生參與機會，因此成為各大專院校產學合作的首選。

▲▼無店面公會與城市科大產學合作簽約_廖董出席,城市科大校長連信仲致詞。（圖／記者季相儒攝）

▲城市科大校長連信仲認為，此次簽訂產學合作之後，未來把產業課程帶入商學院，讓學生能提早完成訓練，畢業後可以順利進入企業。

城市科大校長連信仲指出，電商邁入兆元產業，可以預見人才需求、未來商機將呈爆發性成長，因此早在數年前，學校在師資、課程等各方面提早規劃，例如有電商奧林匹克之稱、在美國舉辦的世界盃電腦應用競賽中，校內學生便爭取無數獎牌，而此次簽訂產學合作之後，未來把業師、產業的課程帶入商學院，讓學生從計劃、提案、數據分析到最後的社群行銷可以一條龍完成訓練，讓學生畢業後可以順利進入企業，把商品賣到全世界，為台灣發大財。

王金平說，整個數位經濟，2025年預估達6兆5千億，表示未來6、7年間電商會有爆發性發展，帶來新的商機，而台灣要再發展新的經濟，必須仰賴電商方面的運作，電商產業需要人才，從學校培育人才是最快的方式，由產業界提供實務，讓學生能夠提早因應、參與跟產業接觸，在校時練就出一身好功夫，希望在2025年前就做好準備。

▲▼無店面公會與城市科大產學合作簽約_廖董出席。（圖／記者季相儒攝）

▲城市科大同學們一同參與產學合作簽約儀式。

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關鍵字：無店面公會,電子商務,電商,電商人才,產學合作,城市科大,智慧零售

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