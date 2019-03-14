反彈只是假象！雷根經濟學之父示警　美股將暴跌40%以上

▲史塔克曼指出，股市的反彈只是每日交易員、會繪圖的猴子及機器人製造出的假象。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

即使自12月的低點20%也無法改變史塔克曼（David Stockman）對股市的空頭預測。曾任美國前總統雷根管理預算局局長的史塔克曼表示，基本面並沒有推動2019年的反彈。

有「雷根經濟學之父」稱號的史塔克曼指出，股市的反彈只是每日交易員、會繪圖的猴子及機器人製造出的假象，與理性或任何合理的投資分析無關。「從來就沒有川普行情這回事，如今已是周期的尾聲，經濟衰退將不可避免，並在未來一兩年內發生。」

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「去年9月已是川普及市場的高峰，當時標普500指數觸及2940點。」史塔克曼認為，這將是未來很長一段時間的高點，「川普愚蠢地擁抱了股市。」

史塔克曼認為，川普的預算赤字極糟，儘管美股從去年低點反彈20%，仍可能因沒有基本面支撐而快速下跌。他預測標普500指數將暴跌至1600點或更低，相當於下跌40%以上。

多年來史塔克曼的看空立場始終堅定不移，兩年前他曾預言將有一場「可怕的風暴」襲擊股市，不過此事件並未發生，去年他又稱美股是「冒進的市場」。「全球都出現經濟逆風，你可以從出口數據、歐洲經濟、中國大陸正面臨的巨大麻煩中看到它，甚至連我們自己的數據都好不到哪裡去。」

創紀錄的預算赤字是令人不安的逆風，「這是一個巨大的風險。我的意思是，這個這個市場完全被政經兩方人士無視，真讓人感到瘋狂。」史塔克曼預測，美國將在2020年左右陷入財政危機，「當整個嬰兒潮世代開始退休，社安保障和醫療保險正在飆升，我們無路可退。這是顯而易見的問題。」